«Террористическая бомбардировка». Почему усиление ракетных ударов по городам Украины является привычной тактикой российского режима — эксперт 27 июня, 22:39 Эксклюзив НВ Первые минуты после ракетного удара по Киеву, 26 июня (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Ракетные удары по украинским городам, значительно усилившиеся за последнюю неделю, являются целенаправленной тактикой сформировавшегося в России режима, рассказал Радио НВ глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан.

— Начнем с анонса: США анонсируют, что планируют приобрести для Украины системы противоракетной обороны средней и большой дальности. Это значит, что мы после четвертого месяца после начала широкомасштабного российского вторжения подходим все ближе к той первоначальной идее о закрытом небе, только теперь оно уже будет закрываться немножко другим способом?

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— Да, конечно, мы переходим к следующему этапу. Пока идут только разговоры, но по крайней мере уже в виде анонса о том, что Украине пора получить систему противовоздушной обороны. Потому что мы видим, что массированные ракетные удары, около 50 ракет, которые выпущены, в частности по центру Киева, где находятся иностранные посольства, в день начала работы саммита Большой семерки. Они ставят под угрозу систему западной евроатлантической безопасности. Конечно, нельзя дальше закрывать глаза на то, что у нас нет нормальной эффективной защиты против российских ракет, которые есть сегодня в достаточном количестве у государства-агрессора.

— Эта противоракетная оборона, что это могут быть за системы?

— Здесь система, которая анонсируется, но я пока скажу, что это Norwegian Advanced Surface to Air Missiles System. Это система противоракетной обороны, которая бы смогла по крайней мере закрыть нам хотя бы большие города и была бы значительным дополнением к украинской системе ПВО, но направлена именно на отражение ракет, а не самолетов. Потому что самолеты на сегодняшний день не заходят в воздушное пространство Украины, они боятся, мы их там достаем. А вот с ракетами у нас действительно сложнее, и намного тяжелее сбить нам именно ракеты. Хотя, как показал пример Одессы, обстрела Ониксами, ракетами, которые были предназначены для поражения корабельных целей, но выпущены по Одесской области. Так даже в таких условиях мы способны сбивать и сбивали.

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