Террорист-смертник устроил взрыв в Багдаде: по меньшей мере четверо погибли, 15 ранены

В четверг, 24 мая, на северо-западе столицы Ирака Багдада террорист-смертник взорвал себя у входа в городской парк, погибли четверо человек, еще 15 получили ранения различной степени тяжести, передает Reuters со ссылкой на военнный источник.

Согласно заявлению медиа-центра национальной безопасности Ирака, нападавший взорвал пояс со взрывчаткой после того, как его окружили представители сил безопасности города у входа в парк Saqlawiyah.

Агентство сообщает, что в результате взрыва погибли и получили ранения "ряд мирных жителей". Есть ли среди пострадавших правоохранители, не уточняется.

Once again terror strikes the Iraqi capital #Baghdad as a suicide bomber detonates his vest in Al-Shu’la neighborhood. So far 3 confirmed dead and a few more casualties reported. pic.twitter.com/R1YeREOqVM