Террорист-смертник устроил взрыв в Багдаде: по меньшей мере четверо погибли, 15 ранены

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Пока ни одна из террористических группировок пока не взяла на себя ответственность за взрыв
Фото: Mohammed Husain J. via Twitter

Пока ни одна из террористических группировок пока не взяла на себя ответственность за взрыв

В четверг, 24 мая, на северо-западе столицы Ирака Багдада террорист-смертник взорвал себя у входа в городской парк, погибли четверо человек, еще 15 получили ранения различной степени тяжести, передает Reuters со ссылкой на военнный источник.

Согласно заявлению медиа-центра национальной безопасности Ирака, нападавший взорвал пояс со взрывчаткой после того, как его окружили представители сил безопасности города у входа в парк Saqlawiyah.

Агентство сообщает, что в результате взрыва погибли и получили ранения "ряд мирных жителей". Есть ли среди пострадавших правоохранители, не уточняется.

Пока ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за нападение.

"Хотя атака имела отличительные черты исламского государства", - отмечает агентство.

Напомним, в Ираке боевики казнили девятерых полицейских.

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