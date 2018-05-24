Террорист-смертник устроил взрыв в Багдаде: по меньшей мере четверо погибли, 15 ранены

Пока ни одна из террористических группировок пока не взяла на себя ответственность за взрыв

В четверг, 24 мая, на северо-западе столицы Ирака Багдада террорист-смертник взорвал себя у входа в городской парк, погибли четверо человек, еще 15 получили ранения различной степени тяжести, передает Reuters со ссылкой на военнный источник.

Согласно заявлению медиа-центра национальной безопасности Ирака, нападавший взорвал пояс со взрывчаткой после того, как его окружили представители сил безопасности города у входа в парк Saqlawiyah.

Агентство сообщает, что в результате взрыва погибли и получили ранения "ряд мирных жителей". Есть ли среди пострадавших правоохранители, не уточняется.

Once again terror strikes the Iraqi capital #Baghdad as a suicide bomber detonates his vest in Al-Shu’la neighborhood. So far 3 confirmed dead and a few more casualties reported. pic.twitter.com/R1YeREOqVM — Mustafa al-Najafi (@MustafaNajafi) 24 мая 2018 г.

A Suicide bomber detonated his vest near a coffee shop in a neighborhood in #Baghdad.



May Allah hasten the reappearance of the Awaited Saviour. #No2ISIS #No2Saudi pic.twitter.com/2m1pIOFPB6 — AIM (@aimislam) 23 мая 2018 г.

Пока ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за нападение.

"Хотя атака имела отличительные черты исламского государства", - отмечает агентство.

Напомним, в Ираке боевики казнили девятерых полицейских.