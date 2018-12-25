Террорист-смертник напал на министерство иностранных дел Ливии, есть три погибших
Сегодня, 12:31
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Представители службы безопасности сообщили, что террорист-смертник напал на министерство иностранных дел Ливии в столице страны Триполи, убив трех человек, передает Associated Press.
Второго террориста задержали охранники, а затем убили.
Чиновники сообщили, что по меньшей мере еще семь человек были ранены.
Подозревают, что террористы причастны к группе Исламское государство.
Возле одного из министерств Афганистана террорист-смертник подорвал машину со взрывчаткой, есть раненые