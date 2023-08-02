«На фоне атак». Теробороне Белгородской и Курской областей РФ выдали оружие 2 августа, 15:32 Оккупанты (Фото:ГУР)

Подразделениям теробороны Белгородской и Курской областей РФ выдали оружие. Об этом заявили местные губернаторы, сообщают росСМИ.

«Мы подошли к тому, что решаем в рамках действующего законодательства вопрос обеспечения оружием нашей самообороны. Ситуация продолжает быть сложной», — сказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков пропагандистскому агентству ТАСС.

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Отмечается, якобы добровольцам теробороны региона выдали автоматы, противодроновые ружья и автомобили УАЗ. В формировании находятся около трех тысяч человек.

Представитель российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что «все осуществляется строго в соответствии с законодательством».

«Это меры, которые необходимы на фоне атак, нападений, которые с территории Украины осуществляются», — сказал он.

Губернатор Курской области РФ Роман Старовойт также заявил, что отрядам «добровольной народной дружины Курской области» выдадут оружие.

«В течение нескольких месяцев мы прорабатывали вопрос обеспечения созданных отрядов добровольной народной дружины боевым оружием. Сегодня могу сказать, что механизм найден. Подчеркну, что нами созданы все условия для его хранения. Первая партия уже поступила на базу. В ближайшее время увеличим количество оружия до 300 единиц», — написал Старовойт в Telegram.

25 июля Государственная дума РФ приняла закон, который позволяет губернаторам создавать свои аналоги военных компаний, а затем передавать им боевое оружие.