Отравление в Солсбери и политические скандалы. Экс-премьер Британии Тереза Мэй собирается издать книгу 14 марта, 11:07 Тереза Мэй (Фото:www.facebook.com/TheresaMayOfficial)

Бывшая премьер-министр Великобритании Тереза Мэй собирается издать книгу Злоупотребление властью.

Об этом сообщает Daily Mirror.

В книге откроются детали нескольких политических скандалов, а также подробности об отравлении бывшего офицера ГРУ РФ Сергея Скрипача в Солсбери.

Видео дня

Книга выйдет этой осенью.

«Снова и снова во время моего пребывания в должности в правительстве (Тереза Мэй занимала должность главы британского правительства с 2016 по 2019 год) я видела, как государственные учреждения злоупотребляют своей властью, пытаясь защитить себя перед вызовами, а не искать правды», — говорится в заявлении Мэй, которое цитирует Daily Mirror.

24 мая 2019 года премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о своем решении покинуть занимаемый пост.

Объявляя о своей отставке, Мэй выразила сожаление в связи с тем, что не довела процедуру выхода Великобритании из Евросоюза до конца, оставив эту задачу своему преемнику.

Преемником Мэй стал Борис Джонсон.