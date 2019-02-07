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Тереза Мэй перенесет второе голосование за сделку по Brexit - The Telegraph

Сегодня, 04:12
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ЕРА

Парламент ранее не одобрил сделку Терезы Мэй с Евросоюзом

Британское издание The Telegraph сообщает, что премьер-министр Тереза Мэй собирается отложить голосование в парламенте за сделку по выходу Великобритании из Евросоюза.

Издание сообщает, что представитель большинства в Палате общин Джулиан Смит сообщил Мэй, что голосование нельзя проводить на следующей неделе.

Причиной стало то, что Тереза Мэй не успеет обсудить изменения в сделке с партнерами из Евросоюза.

Напомним, что 15 января британский парламент не поддержал соглашение о выходе Великобритании из ЕС.

Парламент должен был провести голосование по соглашению о Brexit еще 11 декабря 2018 года, но Тереза Мэй решила его отменить из-за недостаточной поддержки со стороны депутатов. Основным проблемным моментом для Лондона остается вопрос о границе между Великобританией и Ирландией (входящей в состав ЕС) после Brexit.

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Лидеры 27 стран-членов ЕС поддержали соглашение о выходе Великобритании из блока. Глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер назвал соглашение по выходу Великобритании из ЕС "лучшей" сделкой, на которую Лондон мог бы рассчитывать.

Окончательный выход Великобритании из Евросоюза запланирован на 29 марта 2019 года. После этого начинается 21-месячный переходный период - до конца 2020 года. Переходный период может быть продлен только один раз, однако пока неизвестно, какой может быть его максимальная продолжительность.

23 июня 2016 года британцы на референдуме сказали "нет" сохранению членства Великобритании в составе Европейского Союза. За выход страны из ЕС проголосовало 52% избирателей, против - 48%. Шотландия и Северная Ирландия преимущественно проголосовали за сохранение членства Соединенного Королевства в ЕС, а Уэльс и Англия поддержали Brexit.


Теги:   Великобритания Тереза Мэй Brexit

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