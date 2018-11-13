Тереза Мэй заявила, что переговоры с ЕС по Brexit подходят к концу

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что переговоры о выходе ее страны из состава Европейского союза находятся на "завершающей стадии".

Об этом передает Nasdaq.

"Переговоры о нашем выходе из ЕС находятся на завершающей стадии. Мы работаем не покладая рук, работаем ночами, чтобы заключить соглашение, которое нас устроит", - заявила Мэй.

Она отметила, что Великобритания не собирается выходить из состава ЕС "любой ценой", и также сообщила, что Brexit является "нелегким, но правильным выбором".

Ранее в офисе премьер-министра Великобритании Терезы ​​Мэй назвали "домыслами" сообщения СМИ об уступках от ЕС по сохранению членства Британии в Таможенном союзе ЕС.

Напомним, что газета The Sunday Times со ссылкой на источники сообщила, что премьер-министр Британии Тереза Мэй добилась от Евросоюза уступок, которые позволят ей сохранить всю страну в составе Таможенного союза ЕС. Новые соглашения помогут решить противоречия в вопросе сотрудничества ЕС и Ирландии.

23 июня 2016 года британцы на референдуме сказали "нет" сохранению Великобритании в составе Европейского Союза. За выход страны из ЕС проголосовало 52% избирателей, против - 48%. Шотландия и Северная Ирландия в основном проголосовали за сохранение членства Соединенного Королевства в ЕС, а Уэльс и Англия поддержали Brexit.