Тереза Мэй сделала первое заявление после "вотума доверия" в парламенте Сегодня, 05:21 677 Цей матеріал також доступний українською Тереза Мэй пообещала услышать своих оппонентов

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй поблагодарила тех членов Консервативной партии, которые поддержали ее во время голосования о недоверии правительству в парламенте.

Также она пообещала учесть мнение тех коллег и оппонентов, которые голосовали против, передает Reuters.

"Несмотря на поддержку в парламенте, часть мои соратников проголосовала против меня. Я должна услышать их голоса", - заявила Мэй.

Премьер-министр отметила, что намерена продолжить свою работу по выходу Великобритании из состава Европейского союза.

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Напомним, парламент Великобритании не проголосовал за вотум недоверия премьер-министру Терезе Мэй.

Парламент должен был провести голосование по соглашению о Brexit 11 декабря, но в понедельник Тереза Мэй решила его отменить из-за недостаточной поддержки со стороны депутатов.

Основным проблемным моментом для Лондона остается вопрос о границе между Великобританией и Ирландией (входящей в состав ЕС) после Brexit.

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Лидеры 27 стран-членов ЕС поддержали соглашение о выходе Великобритании из блока. Глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер назвал соглашение по выходу Великобритании из ЕС "лучшей" сделкой, на которую Лондон мог бы рассчитывать.

Окончательный выход Великобритании из Евросоюза запланирован на 29 марта 2019 года. После этого начинается 21-месячный переходный период - до конца 2020 года. Переходный период может быть продлен только один раз, однако пока неизвестно, какой может быть его максимальная продолжительность.

23 июня 2016 года британцы на референдуме сказали "нет" сохранению членства Великобритании в составе Европейского Союза. За выход страны из ЕС проголосовало 52% избирателей, против - 48%. Шотландия и Северная Ирландия преимущественно проголосовали за сохранение членства Соединенного Королевства в ЕС, а Уэльс и Англия поддержали Brexit.