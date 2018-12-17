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Тереза Мэй прокомментировала возможность нового референдума по Brexit

Сегодня, 01:27
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Тереза Мэй считает, что новый референдум навредит стране

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что проведение нового референдума о выходе страны из состава Европейского союза принесет "непоправимый ущерб" политике правительства.

Об этом передает Reuters.

Премьер-министр считает, что референдум "поставит под вопрос способность правительства действовать демократически".

Также Мэй уверена, что референдум будет способствовать разделению страны.

Ранее появилась информация о том, что высокопоставленные консерваторы без ведома Терезы Мэй готовят новый референдум по Brexit.

Перед этим в Кабмине Мэй заявили, что правительство не планирует проведение повторного референдума по Brexit.

12 декабря консерваторы отказались поддержать вотум недоверия премьер-министру Терезе Мэй из-за ее соглашения с ЕС по Brexit. Мэй избежала отставки и получила своеобразный имунитет на один год. 

Накануне внутрипартийного суда парламент должен был провести голосование по соглашению о Brexit 11 декабря, но в понедельник Тереза Мэй решила его отменить из-за недостаточной поддержки со стороны депутатов. Основным проблемным моментом для Лондона остается вопрос о границе между Великобританией и Ирландией (входящей в состав ЕС) после Brexit.

Жалкая трусость: в Шотландии прокомментировали перенос голосования по соглашению о Brexit

Лидеры 27 стран-членов ЕС поддержали соглашение о выходе Великобритании из блока. Глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер назвал соглашение по выходу Великобритании из ЕС "лучшей" сделкой, на которую Лондон мог бы рассчитывать.

Окончательный выход Великобритании из Евросоюза запланирован на 29 марта 2019 года. После этого начинается 21-месячный переходный период - до конца 2020 года. Переходный период может быть продлен только один раз, однако пока неизвестно, какой может быть его максимальная продолжительность.

23 июня 2016 года британцы на референдуме сказали "нет" сохранению членства Великобритании в составе Европейского Союза. За выход страны из ЕС проголосовало 52% избирателей, против - 48%. Шотландия и Северная Ирландия преимущественно проголосовали за сохранение членства Соединенного Королевства в ЕС, а Уэльс и Англия поддержали Brexit.

Теги:   Тереза Мэй Brexit Великобритания

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Сегодня, 01:27

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Тереза Мэй прокомментировала возможность нового референдума по Brexit

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