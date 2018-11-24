Тереза Мэй пьет виски, а Зеленский готов бороться. Топ-5 цитат недели

Тереза Мэй призналась, что согласование проекта по Brexit далось ей непросто

Журнал Новое Время собрал самые яркие цитаты за прошедшую неделю.

1. Первое, что муж сделал, - налил мне виски, валлийский Penderyn

Тереза Мэй, премьер-министр Великобритании, рассказала, что помогло ей восстановиться после пятичасового обсуждения в Кабинете министров соглашения по Brexit.

2. Я зашел слишком далеко

Гудни Йоханнессон, президент Исландии, извинился за высказанное ранее желание запретить в стране пиццу с ананасами – гавайскую пиццу.

3. Дефолт еще никому никогда не навредил

Игорь Коломойский, украинский бизнесмен, в интервью журналистке Соне Кошкиной заявил, что в 2014 году Украине надо было объявить дефолт.

4. Бороться так бороться

Владимир Зеленский, украинский шоумен и лидер Студии Квартал 95, впервые высказался о своем участии в президентских выборах.

5. Сразу после завершения лечения и реабилитации я вернусь в Украину

Мирослав Продан, бывший и. о. главы Государственной фискальной службы Украины, подозреваемый в незаконном обогащении, в Facebook пообещал вернуться из Германии на родину.

Читайте этот материал в свежем номере журнала Новое Время - №43 от 22 ноября 2018 года.