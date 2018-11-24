Тереза Мэй пьет виски, а Зеленский готов бороться. Топ-5 цитат недели

Журнал Новое Время собрал самые яркие цитаты за прошедшую неделю.
1. Первое, что муж сделал, - налил мне виски, валлийский Penderyn
Тереза Мэй, премьер-министр Великобритании, рассказала, что помогло ей восстановиться после пятичасового обсуждения в Кабинете министров соглашения по Brexit.
2. Я зашел слишком далеко
Гудни Йоханнессон, президент Исландии, извинился за высказанное ранее желание запретить в стране пиццу с ананасами – гавайскую пиццу.
3. Дефолт еще никому никогда не навредил
Игорь Коломойский, украинский бизнесмен, в интервью журналистке Соне Кошкиной заявил, что в 2014 году Украине надо было объявить дефолт.
4. Бороться так бороться
Владимир Зеленский, украинский шоумен и лидер Студии Квартал 95, впервые высказался о своем участии в президентских выборах.
5. Сразу после завершения лечения и реабилитации я вернусь в Украину
Мирослав Продан, бывший и. о. главы Государственной фискальной службы Украины, подозреваемый в незаконном обогащении, в Facebook пообещал вернуться из Германии на родину.
Читайте этот материал в свежем номере журнала Новое Время - №43 от 22 ноября 2018 года.
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