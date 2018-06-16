16 июня 2018, суббота

Тереза ​​Мэй настаивает на признании заглядывания под женские юбки уголовным преступлением

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Джина и ее сестра перед совершением апскертинга
Фото / Beaniegigi

Джина и ее сестра перед совершением апскертинга

Вчера в палате общин Великобритании консерваторы заблокировали закон о признании вуайеризма уголовным преступлением. Премьер-министр Тереза Мэй в Твиттере выразила разочарование блокировкой законопроекта.

Законопроект в частности касается апскёртинга, заглядывания под женские юбки с целью сексуального удовлетворения. Если закон будет принят, тому, кто тайно сделал снимок жертвы под юбкой, грозит два года тюрьмы.

"Апскертинг - это вторжение в личную жизнь, в результате которого жертвы чувствуют себя униженными и расстроенными. Я разочарована тем, что сегодня в палате общин нет прогресса", - заявила Мэй.

Фото / Джина Мартин

Напомним, 25-летняя Джина Мартин обратилась в полицию после того как незнакомец сфотографировал ее под юбкой. Когда полиция закрыла дело, женщина начала кампанию за пересмотр закона о вуайеризме.

Фото / PA

Закон о признании вуайеризма уголовным преступлением заблокировал 71-летний депутат-консерватор Кристофер Чоп, который в этом году получил титул рыцаря.

 

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