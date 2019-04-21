Теракты в Шри-Ланке: полиция задержала восьмого подозреваемого Сегодня, 21:35 8 Цей матеріал також доступний українською REUTERS / Stringer Полиция задержала восьмого подозреваемого в терактах в Шри-Ланке REUTERS / Stringer

Полиция Шри-Ланки задержала восьмого подозреваемого в причастности к взрывам, которые унесли жизни более 200 человек, передает Радио Свобода.

Ранее сообщалось, что полиция Шри-Ланки задержала семь человек по подозрению в организации массовых взрывов.

Как сообщает ВВС, большинство взрывов были осуществлены террористами-смертниками.



Ответственность за взрывы пока не взяла на себя ни одна организация.

Ранее в воскресенье на Шри-Ланке произошло восемь взрывов. Объектами атаки стали дорогие отели в Коломбо и его окрестностях, а также церкви в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа. Взрывы произошли в день празднования католиками Пасхи.