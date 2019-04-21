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Теракты в Шри-Ланке: полиция задержала восьмого подозреваемого

Сегодня, 21:35
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Теракты в Шри-Ланке: полиция задержала восьмого подозреваемого - фото

REUTERS / Stringer

Полиция задержала восьмого подозреваемого в терактах в Шри-Ланке

Полиция Шри-Ланки задержала восьмого подозреваемого в причастности к взрывам, которые унесли жизни более 200 человек, передает Радио Свобода.

Ранее сообщалось, что полиция Шри-Ланки задержала семь человек по подозрению в организации массовых взрывов.

Как сообщает ВВС, большинство взрывов были осуществлены террористами-смертниками.

Ответственность за взрывы пока не взяла на себя ни одна организация.

Ранее в воскресенье на Шри-Ланке произошло восемь взрывов. Объектами атаки стали дорогие отели в Коломбо и его окрестностях, а также церкви в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа. Взрывы произошли в день празднования католиками Пасхи.

Теги:   Шри-Ланка

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