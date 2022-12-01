Среди мишеней — узлы помощи Украине. Что известно о серии посылок со взрывчаткой, обнаруженных в Испании 1 декабря, 15:43 Сюжет Авиабаза в Торрехон-де-Ардос под Мадридом, куда прислали конверт со взрывчаткой для спутникового центра ЕС (Фото:REUTERS/Violeta Santos Moura)

В Испании выявили несколько посылок со взрывными устройствами, которые были отправлены в несколько испанских госучреждений, оборонную компанию и украинских дипломатам. Одна из них 30 ноября взорвалась в посольстве Украине в Мадриде.

НВ собрал главное, что известно об инцидентах на данный момент.

Хронология инцидентов

По состоянию на 1 декабря в Испании было выявлено шесть случаев обнаружения небольших посылок либо конвертов со взрывчаткой.

Видео дня

24 ноября:

служба безопасности премьер-министра Испании Педро Санчеса обнаружила взрывчатку в письме (опасная «почта» была выявлена 24 ноября, однако известно об этом стало лишь 1 декабря)

30 ноября:

1 декабря:

корреспонденция со взрывчаткой выявлена на авиабазе в Торрехон-де-Ардос ( провинция Мадрид) и была адресована в спутниковый центр Евросоюза: сканеры системы безопасности авиабазы ​​зафиксировали подозрительный конверт, после рентгеновского анализа было установлено, что он может содержать некий механизм внутри;

провинция Мадрид) и была адресована в спутниковый центр Евросоюза: сканеры системы безопасности авиабазы ​​зафиксировали подозрительный конверт, после рентгеновского анализа было установлено, что он может содержать некий механизм внутри; взрывное устройство было отправлено в Министерство обороны Испании ( его также выявила служба безопасности, никто не пострадал);

его также выявила служба безопасности, никто не пострадал); в посольстве США в Мадриде ( дипломатическое представительство оцепили правоохранителями, біли приняти антитеррористические меры).



Что известно о содержимом посылок и отправителе

Наиболее подробно о полученном отправлении рассказали украинские дипломаты.

В посольство Украины в Мадриде было доставлен пакет значительно большего размера, чем письмо с документами, рассказал Европейской правде посол Украины в Испании Сергей Погорельцев.

Почтовое отправление было адресованное лично на имя Погорельцева, однако вызвало подозрения у его секретаря, поскольку оно не было похожим на обычную дипломатическую почту (на фото ниже).



Пакет, отправленный в посольство Украины в Испании, в котором была взрывчатка / Фото: Посольство Украины в Испании / Европейская правда

Секретарь передала посылку коменданту — сотруднику, ответственному, в том числе, и за охрану посольства.

«В пакете оказалась коробка, поэтому у коменданта появились подозрения. И он сам, чтобы никого не было рядом, вышел с этой „почтой“ во двор, прежде чем ее открыть. А как только открыл, услышал, что там что-то щелкнуло, моментально ее отбросил, и уже тогда услышал взрыв», — рассказал Сергей Погорельцев.



По его словам, хотя в момент взрыва комендант посольства уже не держал коробку в руках, ему повредило руку (испанские СМИ пишут о травме безымянного пальца), «и он говорит, что получил что-то вроде контузии», добавил посол.



И хотя, по словам Погорельцева, речь идет не о мощной взрывчатке, а о небольшом устройстве, последствия были бы другими, если бы не осторожность его подчиненных: «Я прежде всего хочу отметить сотрудников посольства, потому что если бы не их профессиональные действия, последствия были бы значительно серьезнее», — констатировал дипломат.

Комендант украинского посольства былгоспитализирован. Ему оказали необходимую медицинскую помощь и вскоре отпустили, угрозы его жизни нет.

В Сарагосе, где взрывчатку отправили на предприятие оружейной компании Instalaza, получили конверт был размером примерно 10×15 см и толщиной 1 см. Рентген показал заряд взрывчатки с проволочным проводом, готовый к активации при вскрытии конверта. Полиция провела контролируемую детонацию взрывчатки возле завода, однако для этого пришлось эвакуировать его сотрудников и перекрыть близлежащие жилые кварталы.

Представительница властей Сарагосы Роза Серрано рассказала радиостанции SER, что у конвертов (включая почту в украинском посольстве), похоже, был один и тот же отправитель. На обратной стороне отправлений от руки был написан один и тот же адрес электронной почты, сообщает испанское издание Heraldo. В посольстве Украине подтверждали, что обратного почтового адреса у посылки не было, что также вызвало вопросы у сотрдников учреждения.

Как сообщает испанский новостной портал АВС, в офисе премьера Педро Санчеса подозрительное отправление перехватили еще 24 ноября — то есть за шесть дней до взрыва в посольстве Украины. Во время обычной процедуры проверки и фильтрации корреспонденции сотрудников службы безопасности премьера насторожило «подозрительное почтовое отправление». «Это был конверт на имя главы правительства, отправленный обычной почтой», — рассказали испанские правоохранители. Позже его контролируемо взорвали. Предполагается, что отправление содержало взрывчатое вещество, «подобное тому, что используется в пиротехнических устройствах».

Министерство внутренних дел Испании усилило меры безопасности во всех общественных зданиях, особенно в том, что касается проверок почты.



Расследование испанских правоохранителей: первые детали

Когда опасный конверт выявила служба безопасности премьер-министра Испании Педро Санчеса, Национальная полиция проинформировала Национальный суд об этом факте.



А после взрыва в посольстве Украины в Мадриде Национальная судебная коллегия Испании квалифицировала инцидент как теракт, сообщило испанское агентство Europa Press со ссылкой на собственные источники. Сообщается, что, согласно предварительному анализу, в посылке, которая взорвалась в посольстве, содержались пиротехнические элементы.

Когда же были обнаружены последующие посылки со взрывчаткой, испанские СМИ сообщили со ссылкой на источники в полиции, что правоохранители считают посылки связанными друг с другом и сейчас выявляют доказательства, которые бы подкрепляли эту версию.

Испанские полицейские возле здания Минобороны Испании, где также выявили отправление со взрывчаткой / Фото: REUTERS/Juan Medina

Источники в расследовании также сообщили испанскому агентству Colpisa, что в компании Instalaza осознавали, что производитель оказался в центре внимания еще весной 2022 года. В марте правительство Испании направило в Украину 1370 гранатометов типа C-90 и Alcotan, которые производит Instalaza, а также партию ручных пулеметов и 700 000 патронов разного калибра в рамках одной из первых партий помощи для ВСУ после начала полномасштабного вторжения РФ. Тогда в испанских СМИ широко освещались десятки случаев, когда военнослужащие ВСУ подбивали российскую технику из гранатометов С-90.

С предоставлением помощи Украине связан и спутниковый центр Евросоюза на авиабазе в Торрехон-де-Ардос, куда была направлена одна из посылок. Ранее верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики Жозеп Боррель подтверждал, что центр будет задействован для содействия Украине. Центр способен предоставлять аэро- и спутниковые снимки, США и другие западные союзники оказывают ВСУ помощь подобной разведывательной информацией.

Реакция Украины

Посол Украины в Испании Сергей Погорельцев в комментарии Европейской правде не стал выдвигать предположения о том, кто мог прислать опасный пакет. Однако он заверил, что испанские власти обещают приложить все усилия для расследования, а глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес уже провел телефонный разговор с украинским послом, чтобы выразить ему поддержку.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поручил срочно усилить безопасность всех украинских посольств за границей.

«Безусловно, это очень серьезное событие. Это атака на дипломатическое учреждение, защищенное международным правом, — подчеркнул Кулеба в день взрыва в посольстве в Мадриде. — Мы будем защищать каждого украинца не только в Украине, но и за границей всеми доступными нам средствами. И когда будет установлено, кто совершил этот теракт, то мы примем все меры, чтобы этот человек или эти люди понесли максимально суровое наказание».