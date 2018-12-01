Теракты совершают глубоко несчастные люди - мэр Осло о Брейвике и мерах защиты от террористов

Марианна Борген победила на выборах мэра Осло три года назад

Мэр Осло Марианна Борген, которая посетила Киев для участия в Международном саммите мэров, в интервью журналу Новое Время поделилась своим взглядом на то, какие факторы приводят к совершению терактов в больших городах.

Крупный двойной теракт потряс Осло в июле 2011 года – тогда 32-летний местный житель Андерс Брейвик организовал взрыв возле комплекса правительственных зданий в столице Норвегии, а спустя полчаса после него открыл стрельбу по участникам молодежного летнего лагеря на острове Утейа близ Осло. Жертвами его действий стали в общей сложности 77 человек.

Отвечая на вопрос о том, как власти города намерены предотвращать теракты в будущем, Марианна Борген обратилась к причинам действий террористов.

"Давайте начнем с вопроса, почему люди устраивают теракты. Я уверена, они это делают из‑за того, что чувствуют себя глубоко несчастными и винят в этом окружение, в котором живут. Для улучшения эмоционального состояния жителей Осло мы строим парки, скверы, высаживаем цветы, чтобы людям было где присесть и насладиться общением", - отметила мэр норвежской столицы.

Она также напомнила, что после терактов 2011 года власти оборудовали систему видеонаблюдения во многих зданиях.

"Правда, мы все же сохранили режим свободного входа в мэрию с 9:00 до 16:00. Выстраивая сложную систему допуска в здания, от террористов не защитишься. Но от них можно защититься, если у людей будет справедливый доход и они не будут злиться на правительство", - уверена Борген.

Читайте полную версию этого интервью в свежем номере журнала Новое Время - №44 от 29 декабря 2018 года.