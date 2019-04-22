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Теракты на Шри-Ланке. США подтвердили гибель американских граждан

Сегодня, 02:25
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Теракты на Шри-Ланке. США подтвердили гибель американских граждан - фото

REUTERS / Stringer

21 апреля на Шри-Ланке произошло восемь взрывов

Глава Государственного департамента США Майк Помпео осудил теракты на Шри-Ланке, произошедшие 21 апреля, и подтвердил, что среди погибших были американцы.

"Соединенные Штаты самым решительным образом осуждают террористические нападения на Шри-Ланке в пасхальное утро. Нападения на ни в чем не повинных людей, собирающихся в местах поклонения или наслаждающихся праздничной трапезой, являются оскорблением всеобщих ценностей и свобод, которыми мы дорожим, и еще раз демонстрируют жестокий характер радикальных террористов, единственная цель которых состоит в том, чтобы угрожать миру и безопасности", - приводит цитату из заявления госсекретаря Интерфакс-Украина.

Помпео также заверил, что американское посольство в Шри-Ланке пытается оказать помощь гражданам США и их семьям, пострадавшим от террористических атак.

"Мы поддерживаем правительство и народ Шри-Ланки в их борьбе с насильственным экстремизмом и предлагаем свою помощь в их усилиях по привлечению виновных к ответственности", - подчеркнул глава Госдепа.

Напомним, 21 апреля на Шри-Ланке произошло восемь взрывов. Объектами атаки стали дорогие отели в Коломбо и его окрестностях, а также церкви в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа. Взрывы произошли в день празднования католиками Пасхи.

Полиция Шри-Ланки задержала восемь подозреваемых в причастности к взрывам, которые унесли жизни 215 человек.

Теги:   Госдеп США Теракт Шри-Ланка

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