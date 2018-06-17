Теракт во время празднования перемирия с талибами в Афганистане: число жертв возросло до 36

Число погибших в результате теракта в восточной афганской провинции Нангархар возросло до 36, еще 65 человек получили ранения.

Об этом сообщает Al Jazeera.

Террорист-смертник взорвал начиненный взрывчаткой автомобиль. Теракт произошел после того, как президент Афганистана Ашраф Гани объявил о продлении правительством режима прекращения огня с Талибаном.

Среди жертв были мирные граждане, афганские военные и члены Талибана. Кроме объявления о перемирии, они отмечали конец мусульманского священного месяца Рамадан.

Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка ИГИЛ.

Ранее сообщалось о по меньшей мере 26 жертвах теракта.