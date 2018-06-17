Теракт во время празднования перемирия с талибами в Афганистане: число жертв возросло до 36

Число погибших в результате теракта в восточной афганской провинции Нангархар возросло до 36, еще 65 человек получили ранения.
Об этом сообщает Al Jazeera.
Террорист-смертник взорвал начиненный взрывчаткой автомобиль. Теракт произошел после того, как президент Афганистана Ашраф Гани объявил о продлении правительством режима прекращения огня с Талибаном.
Среди жертв были мирные граждане, афганские военные и члены Талибана. Кроме объявления о перемирии, они отмечали конец мусульманского священного месяца Рамадан.
Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка ИГИЛ.
Ранее сообщалось о по меньшей мере 26 жертвах теракта.
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