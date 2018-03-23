Теракт во Франции: полиция установила личность нападавшего

По имеющимся данным, в результате теракта погибли три человека

Полиция Франции установила личность террориста, застрелившего, по неподтвержденным данным, трех человек при нападении на супермаркет в городе Треб.

Согласно сообщению, 26-летний выходец из Марокко Редуан Лакдим был ранее известен полиции по мелким преступлениям, передает The Telegraph.

По предварительным данным, террорист действовал от имени террористической группировки Исламское государство. Боевики ИГИЛ уже взяли ответственность за нападение.

Мужчина во время захвата заложников в супермаркете выкрикнул Аллаху Акбару (Аллах - велик!). Он также требовал освободить Салаха Абдеслама, главного подозреваемого в серии терактов в Париже в 2015 году, в результате которых погибли 130 человек.

Полиция подтвердила, что по меньшей мере два человека (предположительно, сотрудник магазина и посетитель) были убиты террористом и еще больше десяти получили ранения.

Напомним, что 23 марта в городе Треб на юге Франции неизвестный устроил стрельбу в супермаркете, захватив его посетителей в заложники. Во время штурма супермаркета полиция ликвидировала мужчину.