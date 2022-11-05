В результате теракта в Йемене погибли четверо военных 5 ноября, 06:34 Йемен (Фото:Houthi Media Office/Handout via Reuters)

В результате теракта на юге Йемена погибли по меньшей мере четверо военных. Еще пятеро получили ранения.

Об этом сообщает Синьхуа.



«Взрыв, вероятно вызванный самодельным устройством, прогремел у военного автомобиля, вовлеченного в операцию против террористических элементов в район аль-Махфид провинции Абиян. Погибли четыре военных, еще пятеро получили травмы», — сообщил источник агентства в силовых органах страны.

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Отмечается, что взрыв вызвал вооруженное противостояние между правительственными и местными боевиками.

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"Боевики аль-Каиды часто используют партизанские тактики против йеменских правительственных сил, скрываясь в горных регионах Абияна и соседних провинций", - говорится в сообщении.