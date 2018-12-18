Теракт в центре Страсбурга: подозреваемых взяли под стражу Сегодня, 23:19 57 Цей матеріал також доступний українською В результате теракта в центре Страсбурга погибли пять человек

Два человека арестованы по делу о нападении на рождественской ярмарке в Страсбурге, сообщает Deutsche Welle.

По словам одного из чиновников, двое задержанных подозреваются в том, что они "сыграли свою роль в поставках огнестрельного оружия".

Третий подозреваемый, был задержан на прошлой неделе, а в понедельник его доставили в суд по подозрению в причастности к поставке оружия, которое нападавший Шериф Шекатт использовал 11 декабря.

В результате арестов число подозреваемых, находящихся под стражей с момента нападения, достигло трех. Родители Шекатта и двое его братьев были допрошены полицией и освобождены.

Вечером 11 декабря террорист Шериф Шекат открыл огонь по прохожим в районе проведения ежегодной рождественской ярмарки в центре Страсбурга. В результате погибли пять человек, более десяти получили ранения.

После происшествия вооруженный мужчина остановил такси и уехал из исторической части города.

Полиция развернула масштабную спецоперацию по поимке преступника "живым или мертвым". Вечером 13 декабря он был ликвидирован при перестрелке с полицией.

Ответственность за теракт взяли на себя боевики ИГИЛ.