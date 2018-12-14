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Теракт в Страсбурге: власти снова открыли рождественскую ярмарку

Сегодня, 19:40
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В Страсбурге снова начала работать рождественская ярмарка

В Страсбурге, 14 декабря, под усиленной охраной открыли традиционную рождественскую ярмарку, на которой ранее произошла стрельба, сообщает Reuters.

Руководители силовых структур и местной власти приняли решение вновь открыть ярмарку после того, как сотрудники полиции ликвидировали 29-летнего Шерифа Шекатта, который открыл огонь по прохожим и полицейским в центре города.

Ранее сообщалось, что в результате стрельбы погибли три человека, еще 13 получили ранения. У восьми из них были серьезные ранения, пять человек получили незначительные травмы.

Вечером 11 декабря подозреваемый Шериф Шекат открыл огонь по прохожим в районе проведения ежегодного рождественского рынка в центре Страсбурга. Затем вооруженный мужчина остановил такси и уехал из исторической части города. 

Полиция развернула масштабную спецоперацию по поимке преступника "живым или мертвым". Вечером 13 декабря он был ликвидирован при перестрелке с полицией.

Позже стало известно о смерти еще одного из пострадавших при стрельбе в Страсбурге.

Теги:   Стрельба Страсбург Ярмарка

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