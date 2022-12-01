«Разгильдяйство институций». Как власти Испании реагируют на взрыв в посольстве Украины и конверты со взрывчаткой — интервью 1 декабря, 15:34 Эксклюзив НВ Полиция у здания Министерства обороны Испании, куда пришел конверт с взрывчатым веществом, 1 декабря 2022 года (Фото:REUTERS/Juan Medina)

Анфиса Мотора, находящаяся в Испании волонтер и журналистка, рассказала Радио НВ, как местные власти пытаются избегать комментариев о взрыве в посольстве Украины и конвертах, которые прислали в ряд испанских ведомств.

Анфиса Мотора волонтер и журналист

— Сначала взрыв в посольстве Украины в Испании, затем подобный пакет в компании по изготовлению оружия, также сообщение о подозрительном пакете на авиабазе Торрехон-де-Ардос, это новое сообщение. Что обо всех этих событиях говорят в самой Испании? И поделитесь, пожалуйста, подробностями, потому что очень мало информации.

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— Неожиданно мало информации даже у нас, испанские СМИ отреагировали, к сожалению, очень нейтрально на новость сначала о бомбе в нашем посольстве. Это были новости типа: был взрыв, работник ранен легко, полиция открыла расследование по факту терроризма. Но ни одной версии, ни одного намека, кто мог быть этим террористом, а мы с вами наверняка знаем, откуда ноги растут, никто ничего не комментирует.

Интересно, что наш работник посольства открыл письмо без его проверки на сканере, и теперь фокус причин взрыва сдвигается на неосмотрительность нашего дипломатического учреждения. Но наш посол Сергей Погорельцев отмечает, что да, действительно, нужно повышать меры безопасности в дипломатических учреждениях Украины, но в то же время это был акт терроризма, совершенный российскими или пророссийскими силами в Испании. Уже появились его заявления о требовании, чтобы королевство Испании признало официально, что Россия — государство-террорист.

— А что говорят о том подозрительном пакете, который нашли в компании, поставляющей Украине оружие?

— Так же, что нашли пакет, он подозрительно похож, даже идентичен тому, который взорвался в нашем посольстве. Но ни одного комментария по поводу того, кто может быть подозреваемым в этом акте, потенциальном акте терроризма, ничего никто не говорит.

— А бомба в письме премьер-министру Испании, возможно, она побуждает и службу безопасности, и полицию страны как-то активнее разбираться в этих инцидентах?

— Посмотрим, будут ли теперь испанцы так нейтральны, когда это касается лично их. По моему мнению, все эти абсолютно варварские попытки террористических актов являются следствием разгильдяйства институтов испанских властей, позволяющих здесь совершенно свободно пророссийским силам проводить манифестации на 9 мая, когда выходит наша женщина с плакатом «Русские, почему вы нас убиваете?» и ее Национальная полиция Испании вместо того, чтобы защитить эту женщину, они ее хватают за руки, ноги, выводят, даже выносят.

В это же время орки продолжают свои манифестации, в то же время разукрасили Z-ками центр поддержки беженцев в Барселоне. Об этом тоже были сообщения нейтрального характера, но никто не знает, чем все это закончилось.

Поймали одного «ДНРовца», который начал писать Z-ки, но только после того как начали писать Z-ки на исторических зданиях. То есть их возмутил не тот факт, что наши беженцы должны сталкиваться с фактом открытой агрессии, а то, что человек написал на церкви, на каком-то музее, еще где-то, что имеет культурное значение для страны или провинции.

И меня это откровенно волнует и очень возмущает. Я, например, во всех СМИ, где мне предоставляют слово, подчеркиваю, что эта ситуация просто не имеет фидбека. Здесь Шарии, здесь все эти, здесь есть такая Людмила Сивак, пропагандистка Кремля, это просто копия Скабеевой, которая выступает на всех центральных испанских СМИ, на телевидении, промывает им мозги, рассказывает, что это наша вина в том, что на нас напали, потому что мы не соблюдали Минские соглашения. Вот такая ситуация в Испании, да, к сожалению.

— Давайте вернемся к событиям вчерашнего и сегодняшнего дня, скажите, пожалуйста, усматривают ли в Испании связь между всеми описанными событиями?

— Да, но эти факты, они наотрез отвергают пока любую официальную версию.

— Официальные версии вообще не озвучиваются, я так понимаю?

— Нет, нет, абсолютно.

— В одном из сообщений я прочитала, что на пакетах указан один и тот же электронный адрес, мол, след ведет в Украину. Я так улыбнулась, потому что это странно, отправить пакет с каким-то взрывчатым веществом и указывать там электронный адрес, еще и повторять один и тот же на всех пакетах, это во-первых.

А во-вторых, действительно очень похоже на операцию под чужим флагом от Российской Федерации, разумеется, чтобы потом она могла обвинить Украину. Официальные испанские источники об этом тоже ничего не говорят?

— Официальные ничего не говорят, они очень-очень осторожны, очень осторожны. Но, в принципе, сплетни, постоянно думают, что мы сами себе стреляем в ногу, у нас всего две ноги и если бы мы столько раз стреляли в ноги, мы бы уже остались просто ампутантами.

— Скажите, а как на взрывы в украинском посольстве и другие события реагируют жители Испании? Что они говорят, обычные испанцы?

— Обычные испанцы действительно нас очень и очень поддерживают. И буквально сегодня я сопровождала наших беженцев и в медицинское учреждение, и в официальное учреждение, простые бюрократы, работники этих учреждений комментировали мне, что это просто какие-то варварские акты и они просто не должны происходить, так же как и наша война.

— Давайте тогда о российском лобби, которое, к сожалению, заметно на многих уровнях в Испании. Скажите, пожалуйста, как глубоко оно проникло, на какой уровень забралось, где все происходит; и как этому всему противостоять?

— Это моя боль, просто это моя боль. Я вам так скажу, на позапрошлогодних выборах в парламент здесь обрушилась наша двухпартийная система (левоцентристы и правоцентристы) и появилось множество новых партий. Здесь появилось такое течение Podemos (Можем), которое прикрылось маской недовольства людей кризисом, экономической незащищенностью, социальной незащищенностью.

И за них проголосовали почти 15 миллионов человек, они представлены в парламенте, сейчас состоят в коалиции с Социалистической партией, то есть партией власти, хотя в меньшей степени. Следовательно, за маской этих якобы центро-левых скрывается просто пропутинская коммунистическая партия, равно как и Пучдемон и другие лидеры самостоятельных движений в других провинциях Испании пытались создать связь с Кремлем и искали там поддержку.

На это все больно смотреть, есть такие сплетни, я как журналист не могу утверждать, что это правда, но партия Podemos, у них была очень тесная связь с Венесуэлой и их обвиняли в том, что они привезли туда чемоданчик денег.

Так же крайне правая партия Vox, которая тоже недавно образовалась, есть другая версия о том, что они ездили в Иран и получали какой-то подозрительный чемоданчик. Я просто не верю, что политические партии могут расти, как грибы после дождя, без денег, просто на голом энтузиазме.

Я здесь работаю на голом энтузиазме волонтером, и я вам скажу, что человек может сделать то, что он может сделать. У нас даже есть ассоциация на провинциальном уровне, украинцев региона Кастилия-ла-Манча, мы до сих пор ограничены в наших возможностях, а тут вдруг создаются общенациональные политические организации, разветвленные, на уровне всех провинций, и мне это очень подозрительно.

Я считаю, что эти политические партии являются пособниками Кремля в Испании, потому что когда началось вторжение в Украину, они постоянно повторяли эту мантру о мирном урегулировании, они пытались ставить палки в колеса [главе правительства Педро] Санчесу для того, чтобы Министерство обороны Испании не оказывало нам военную помощь.