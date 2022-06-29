Во Франции 20 человек осудили за теракты в Париже в 2015 году. Член ИГ получил пожизненное 29 июня, 23:45 Очередь во временный зал суда, в котором оглашают вердикт по делу о терактах в Париже в 2015 году, 29 июня 2022 года (Фото:REUTERS/Benoit Tessier)

Суд в Париже в среду, 29 июня, вынес приговор 20 людям, обвиняемым в причастности к совершению терактов в Париже в ноябре 2015 года, в результате которых погибли 130 человек.

Как сообщает France24, это крупнейший судебный процесс в современной истории Франции. Вердикты были вынесены после более чем девяти месяцев слушаний и шести лет международного расследования.



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Единственного оставшегося в живых члена Исламского государства Салаха Абдеслама приговорили к пожизненному заключению без возможности досрочного освобождения по обвинениям в терроризме и убийстве. Остальные 19 обвиняемых, также признанные виновными, получили от двух лет тюрьмы до пожизненного.

Абдеслам в суде утверждал, что в последний момент решил не взрывать свой пояс смертника, но суд пришел к выводу, что тот просто не сработал.



The New York Times пишет, что перед судом предстали только 14 из 20 обвиняемых — остальные считаются погибшими или пропавшими без вести.

13 ноября 2015 года скоординированные группы террористов совершили серию нападений в Париже и его ближайшем пригороде Сен-Дени. Джихадисты взорвали «пояса смертников» у стадиона Стад де Франс, где проходил футбольный матч между сборными Франции и Германии.



Другие группы атаковали кафе и бары на северо-востоке Парижа и захватили заложников в концертном зале Bataclan, где проходил концерт американской рок-группы Eagles of Death Metal. Жертвами терактов стали 130 человек, более 350 получили ранения.

Все злоумышленники, кроме одного, взорвали себя либо были убиты в перестрелках с полицией. Салах Абдеслам сумел сбежать, в марте 2016 года его задержали в Брюсселе.



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