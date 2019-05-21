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Теракт в Новой Зеландии: стрелку предъявили обвинение в терроризме

Сегодня, 09:03
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Теракт в Новой Зеландии: стрелку предъявили обвинение в терроризме - фото

Mark Mitchell/Reuters

Жертвами стрелка стал 51 человек

Полиция Новой Зеландии предъявила обвинения в терроризме стрелку Брантону Тарранту, который устроил стрельбу в двух мечетях.

Как сообщает ВВС, он был обвинен в «участии в террористическом акте».

Суд над стрелком должен состояться в июне.

Ранее ему предъявили обвинения в убийстве 51 человека и в покушении на убийство.

Напомним, 15 марта произошла массовая стрельба в двух мечетях Новой Зеландии. Жертвами теракта стал 51 человек.

Полиция задержала четырех подозреваемых в причастности к стрельбе — троих мужчин и одну женщину.

Террорист написал 37-страничный манифест, который описывает его намерения. В нем преступник говорит: «Это террористический акт».

За 9 минут до расстрела людей в двух мечетях Таррант разослал свой манифест более чем на 30 парламентских адресов, в том числе и премьеру страны Джасинде Ардерн.

Отмечается, что убийца вел прямую трансляцию расстрела прихожан в мечети.

Теги:   Терроризм Теракт Новая Зеландия

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