В Польше умер краковский стрелок, убивший шесть человек на площади Рынок, а также мать, отца и сестру

24-летний Михал Оксиньский, подозреваемый в убийстве шести человек на площади Рынок в Кракове, а также своих матери, отца и сестры, скончался в больнице. Об этом в понедельник, 9 ноября, сообщила полиция Малопольского воеводства в соцсети X.

«Сообщаем вам, что виновник трагических событий скончался в больнице сегодня рано утром», — говорится в сообщении.

Малопольский воевода Кшиштоф Кленчар сообщил, что мужчина скончался в понедельник в 4:30 утра.

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«С самого начала его состояние было очень тяжелым и оценивалось как критическое. Врачи боролись за жизнь этого человека, несмотря на зло, которое он совершил. Его прооперировали по меньшей мере трижды», — добавил Кленчар.

Состояние остальных 15 пострадавших остается без изменений, добавил воевода. По его словам, состояние 14 пострадавших оценивается как стабильное. Полицейский, непосредственно участвовавший в задержании нападавшего, находится в тяжелом состоянии, однако накануне его вывели из состояния искусственной комы, сообщил воевода.

«Он находится под надлежащим наблюдением медиков. По сравнению с предыдущим днем его состояние не изменилось, что, на мой взгляд — хотя я и не врач, — является хорошей новостью», — сказал Кленчар.

Он также сообщил, что второй раненый полицейский до сих пор находится в больнице. Его состояние оценивается как стабильное.

Стрельба в Кракове — главное

7 ноября на площади Рынок в Кракове произошла стрельба, в результате которой погибли шесть человек и 16 пострадали, жизни 12 из них угрожает опасность. По официальным данным, стрелявший — гражданин Польши, он был ранен и находился в больнице.

Катажина Цисло, пресс-секретарь воеводского управления полиции в Кракове, в интервью телеканалу TVN24 сообщила, что задержанный «был одет в военную форму и имел при себе длинноствольное оружие военного образца». «Вероятно, это была полуавтоматическая винтовка AR-15. В его автомобиле также изъяли другое оружие и боеприпасы», — сообщила она.

Полиция опровергла сообщения СМИ о том, что нападавших было двое. 8 ноября стало известно, что в квартире злоумышленника обнаружили тела двух женщин и мужчины. Заместитель начальника полиции Анджей Фиёлек подтвердил, что они были ближайшими родственниками нападавшего: отцом, матерью и сестрой. Все трое, вероятнее всего, погибли от огнестрельных ранений.