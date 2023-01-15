В Конго произошел теракт в церкви, по меньшей мере пять человек погибли 15 января, 21:21 Флаг Конго (Фото:Jorono / Pixabay)

В Демократической Республике Конго в городе Касинди в воскресенье, 15 января, произошел взрыв в церкви. В результате этого по меньшей мере пять человек погибли, а еще 15 получили ранения.

Об этом сообщает Reuters.

По словам спикера армии Конго, атаку во время воскресной службы, вероятно, совершила угандийская группировка ADF. Однако ее представители не взяли на себя ответственность за взрыв.

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Как отмечает Reuters, Касинди расположен в провинции, где конголезские и угандийские силы противодействуют членам ADF. В середине 2019 года группировка присягнула на верность террористам ИГИЛ и обвиняется в убийстве сотен людей во время различных атак в течение последних двух лет.