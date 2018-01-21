Теракт в Кабуле: украинская авиакомпания сообщила о гибели двух своих пилотов

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Один из погибших украинцев - уроженец Первомайска Харьковской области

Один из погибших украинцев - уроженец Первомайска Харьковской области

Директор частной украинской авиакомпании Украинские крылья Владимир Костенко сообщил о гибели двух своих пилотов в результате нападения боевиков на отель в Кабуле, передает Громадське.  

Украинских пилотов нанимала афганская авиакомпания Kam Air.

Один из погибших украинцев - уроженец Первомайска Харьковской области, 1974 года рождения. Информации относительно второго погибшего пилота пока нет. 

Ранее в пресс-службе МИД Украины сообщали, что в результате теракта в Кабуле погибло несколько украинцев. Дипломаты отметили, что один из погибших — сотрудник украинской авиакомпании.

Вечером 20 января несколько человек, вооруженных огнестрельным оружием и гранатами, ворвались в отель Intercontinental Hotel в Кабуле и открыли огонь по его гостям.

Группировка Талибан взяла на себя ответственность за теракт.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове