Теракт в Кабуле: украинская авиакомпания сообщила о гибели двух своих пилотов

Один из погибших украинцев - уроженец Первомайска Харьковской области

Директор частной украинской авиакомпании Украинские крылья Владимир Костенко сообщил о гибели двух своих пилотов в результате нападения боевиков на отель в Кабуле, передает Громадське.

Украинских пилотов нанимала афганская авиакомпания Kam Air.

Один из погибших украинцев - уроженец Первомайска Харьковской области, 1974 года рождения. Информации относительно второго погибшего пилота пока нет.

Ранее в пресс-службе МИД Украины сообщали, что в результате теракта в Кабуле погибло несколько украинцев. Дипломаты отметили, что один из погибших — сотрудник украинской авиакомпании.

Вечером 20 января несколько человек, вооруженных огнестрельным оружием и гранатами, ворвались в отель Intercontinental Hotel в Кабуле и открыли огонь по его гостям.

Группировка Талибан взяла на себя ответственность за теракт.