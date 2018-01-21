Теракт в Кабуле: МВД Афганистана сообщает о гибели 18 человек

По последним данным МВД Афганистана, в результате террористической атаки на отель Intercontinental в Кабуле убиты 14 иностранных граждан и 4 афганцев.

Об этом сообщил в эфире Tolo News начальник пресс-службы МВД страны Наджиб Дониш, передает CNN.

"К сожалению, публикуются противоречивые сведения о потерях в ходе теракта, хочу отметить ясно и точно, то, что есть у нас: всего погибло 14 иностранных граждан и 4 наших соотечественников. Тела трех иностранцев еще не опознаны. Данные о потерях документально подтверждены, и всякие другие данные о потерях не соответствуют действительности", - заявил представитель МВД.

Oн также опроверг информацию о том, что теракт совершили талибы.

"За терактом стоят не талибы, это сделали террористы из сети Хаккани", - заявил Дониш.

По данным журналистов телеканала Tolo News, среди погибших - 11 сотрудников афганской авиакомпании Kam Air, все они являются иностранными гражданами, один афганский дипломат, глава управления связи провинции Фарах, прибывший в Кабул для участия в конференции по проблемам информационных технологий.

"Среди погибших 11 сотрудников авиакомпании Kam Air, которые являются иностранными гражданами, бывший генеральный консул Афганистана в Пешаваре Абдулло Вахилд Пуё, назначенный на днях генеральным консулом Афганистана в Карачи. От рук террористов также погиб начальник управления связи провинции Фарах Джамолиддин Подшохейл", - говорится в сообщении.

Всего было эвакуировано 153 человека, среди них - 41 иностранец.

Напомним, вечером 20 января группа неизвестных, вооруженных огнестрельным оружием и гранатами, напала на отель Intercontinental Hotel в столице Афганистана Кабуле. По данным представителей афганских властей, четверо нападавших ворвались в отель и открыли огонь по его гостям.

Сообщалось о гибели гражданина Украины. Позже МИД Украины сообщил о "погибших украинцах", что фактически означает увеличение числа жертв среди граждан Украины.