В Израиле в результате теракта погибли двое граждан Украины

30 марта, 10:58
Цей матеріал також доступний українською
В результате нападения погибли два гражданина Украины (Фото:REUTERS/Nir Elias)

В результате нападения погибли два гражданина Украины (Фото:REUTERS/Nir Elias)

В израильском городе Бней-Брак, который расположен около Тель-Авива, произошел теракт, в результате погибли два гражданина Украины.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Мужчины сидели у входа в продуктовый магазин, когда террорист открыл огонь.

Более подробной информации о погибших нет, неизвестно, как долго они находились в Израиле.

Видео дня

Кроме граждан Украины, погибли еще три человека.

Редактор: Дарья Колесниченко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Израиль Тель-Авив Теракт

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X
Підтримай журналістику НВ