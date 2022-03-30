В Израиле в результате теракта погибли двое граждан Украины 30 марта, 10:58 Цей матеріал також доступний українською В результате нападения погибли два гражданина Украины (Фото:REUTERS/Nir Elias)

В израильском городе Бней-Брак, который расположен около Тель-Авива, произошел теракт, в результате погибли два гражданина Украины.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Мужчины сидели у входа в продуктовый магазин, когда террорист открыл огонь.



Более подробной информации о погибших нет, неизвестно, как долго они находились в Израиле.

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Кроме граждан Украины, погибли еще три человека.

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