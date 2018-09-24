Теракт в Иране: опубликовано видео начала стрельбы во время военного парада

В Сети опубликовали видео трансляции военного парада в иранском городе Ахваз, во время которого террористы открыли огонь по людям.
В результате теракта погибли более 20 человек, еще около 50 получили ранения.
На обнародованном видео слышны первые выстрелы, после которых шествие военных прекращается, а на улице начинается паника.
Ранее сообщалось, что в субботу, 22 сентября, в городах Ирана проходили мероприятия, посвященные началу Ирано-Иракской войны 1980-1988 годов.
Во время военного парада в Ахвазе произошла стрельба. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая организация Исламкое государство.
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