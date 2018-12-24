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Теракт в Charlie Hebdo: во Францию экстрадировали подозреваемого

Сегодня, 10:42
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В 2015 году террористы ИГИЛ ворвались в офис Charlie Hebdo, расстреляв 12 сотрудников редакции

Во Францию экстрадировали подозреваемого в причастности к теракту в редакции сатирического журнала Charlie Hebdo, сообщает Радио Свобода.

Петера Шерифа арестовали в Джибути 16 декабря. В субботу вечером его в наручниках и под охраной посадили на самолет в Париж.

Ранее сообщалось, что 36-летний Шариф был задержан, он также известен как Абу Хамза. Подозреваемый был близок к Шарифу и Саиду Куаши, которые 7 января 2015 года убили 12 человек в парижской редакции сатирического издания Charlie Hebdo. Кроме того, Шариф был достаточно влиятельной фигурой среди членов группировки  Аль-Каида.

7 января 2015 года террористы ИГИЛ Саид и Шариф Куаши ворвались в офис сатирического журнала Charlie Hebdo, расстреляв 12 сотрудников редакции. Террористы были ликвидированы спецназом 9 января.

После теракта в редакции Charlie Hebdo боевики ИГ захватили заложников в магазине в окрестностях Парижа, в ходе спецоперации погибли четыре человека.

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