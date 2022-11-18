Суд в Турции арестовал 17 подозреваемых в причастности к теракту в центре Стамбула, унесшему шесть жизней 18 ноября, 12:38 В результате взрыва в центре Стамбула погибли шесть человек, десятки получили ранения (Фото:Kemal Aslan/Reuters)

В Турции суд арестовал 17 подозреваемых в причастности к теракту в центре Стамбула, который привел к гибели шести человек, более 80 получили ранения.

Как сообщает AP, их обвиняют в покушении на единство государства, преднамеренных убийствах и покушениях на убийства.

Еще троих подозреваемых суд освободил из-под стражи до суда. Суд также постановил депортировать из Турции 29 человек, которые были задержаны полицией в связи с терактов.

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На заседании суда прокуроры допросили главную подозреваемую в совершении теракта — это сирийская женщина. Ее обвиняют в том, что она оставила взрывчатку.

Она рассказала, что незаконно въехала в Турцию и четыре месяца жила в одном из домов в Стамбуле, выдавая себя за супругу одного из других подозреваемых. Женщина призналась, что оставила сумку со взрывным устройством на лавке на оживленной улице, но заявила, что не знала, что в ней находится.

Дата суда по рассмотрению дела будет назначена после того, как прокуроры подготовят обвинительное заключения. Это может занять несколько месяцев.

Взрыв в центральном туристическом районе Стамбула, который 13 ноября унес жизни шести человек и ранил более 80, стал первым крупным терактом в Турции за последние шесть лет.

Теракт произошел незадолго до того, как президент Турции Реджеп Эрдоган должен был вылететь на Бали для участия в саммите лидеров G20. Эрдоган не стал отменять поездку в Индонезию, однако на пресс-конференции в стамбульском аэропорту назвал атаку «вероломным нападением», пообещав наказать виновных.

В этот же день турецкая полиция арестовала вероятного виновника теракта.



