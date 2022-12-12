Взрыв самолета над Шотландией в 1988-м. Подозреваемого в теракте экстрадировали в США из Ливии 12 декабря, 00:01 В результате теракта погибли 243 пассажира и 16 членов экипажа самолета, а также 11 жителей Локерби, над которым он пролетал в момент взрыва (Фото:Greg Bos/REUTERS)

Бывший сотрудник ливийской разведки, подозреваемый в причастности к теракту с авиалайнером компании PanAm рейса PA103 над шотландским городом Локерби в 1988 году, был экстрадирован в США. Вскоре он должен предстать перед судом.



Об этом сообщает The New York Times.

Абу Аджила Мохаммеда Масуда Хэйр аль-Марими подозревают в изготовлении бомбы, которая 21 декабря 1988 года сработала на борту самолета, следовавшего из Франкфурта в Нью-Йорк. Тогда погибли 243 пассажира и 16 членов экипажа, а также 11 жителей Локерби, над которым он пролетал в момент взрыва.

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Масуд отбывал в Ливии тюремное заключение, не связанное с этим терактом. Как пишет NYT, данные о его причастности к взрыву над Локерби появились в документальном фильме, вышедшем в 2015 году, американского журналиста Кена Дорнстейна, брат которого был среди погибших в результате взрыва.

Абу Аджила Масуд (второй слева) / Фото: REUTERS/Ismail Zitouny

В ходе работы над кинолентой удалось выяснить, где находится Масуд, и даже получить его фото в тюрьме. Предполагается, что он был главным специалистом по изготовлению бомб во время правления диктатора Муаммара Каддафи, который, как считают, отдал приказ организовать теракт, чтобы отомстить США за бомбардировку Ливии в 1986-м.

В 2020 году Генпрокуратура США выдвинула против Масуда обвинение и заявила, что будет добиваться его экстрадиции. Однако сразу это сделать не удалось. Вопрос, выдавать или не выдавать Штатам Масуда, повлек раскол в ливийском правительстве национального согласия. Как именно США согласовали выдачу Масуда, пока не сообщалось.

Теракт над Локерби стал самым кровавым в истории Великобритании. В 1991 году по этому делу были обвинены два сотрудника ливийской разведки: Абдельбасет аль-Меграхи и Ламен Халифа Фхимах. Аль-Меграхи был признан виновным — суд Шотландии приговорил его в 2001-м к пожизненному заключению. В 2009 году его освободили из-под стражи из соображений милосердия. Через три года он скончался от рака в возрасте 60 лет.