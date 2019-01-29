Теракт на рождественской ярмарке в Страсбурге: задержаны еще пять человек Сегодня, 12:01 251 Цей матеріал також доступний українською EPA Сам стрелок был ликвидирован EPA

В рамках дела о теракте на рождественской ярмарке во французском Страсбурге полиция задержала пять человек, пишет Le Figaro со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным издания, задержанные подозреваются в том, что они помогли стрелку получить оружие.

Все задержанные – члены одной семьи.

Напомним, вечером 11 декабря террорист Шериф Шекат открыл огонь по прохожим в районе проведения ежегодной рождественской ярмарки в центре Страсбурга. В результате погибли пять человек, более десяти получили ранения.

После происшествия вооруженный мужчина остановил такси и уехал из исторической части города.

Полиция развернула масштабную спецоперацию по поимке преступника "живым или мертвым". Вечером 13 декабря он был ликвидирован при перестрелке с полицией.

Ответственность за теракт взяли на себя боевики ИГИЛ.