Теракт на Бостонском марафоне: Джохар Царнаев рассказал ФБР о подготовке атаки

Один из организаторов теракта на Бостонском марафоне в апреле 2013 года Джохар Царнаев при допросе агентами ФБР заявил, что он со своим братом самостоятельно изготовили взрывное устройство и запланировали атаку.
Об этом стало известно из опубликованных впервые документов судебного процесса, сообщает CNBC.
В частности, Царнаев рассказал следователям, что он и его брат Тамерлан создавали взрывные устройства по своим собственным чертежам, приобретали компоненты для бомб, и собрали взрывные устройства.
Он также описывал следователями, как он с братом целыми неделями разбирали купленные пиротехнические патроны, добывая из них порох для взрывных устройств.
Создание бомб проводилось по большей части в квартире Тамерлана, но иногда в автомобиле Джохара.
После изготовления бомб братья Царнаевы начали искать места, где осуществить взрывы. Пока они выбирали подходящие места, включая полицейские участки в Кембридже и Бостоне, им стало известно, что 15 апреля 2013 года пройдет Бостонский марафон. После этого они решили, что взорвут свои бомбы на марафоне.
15 апреля 2013 года в центре Бостона неподалеку от финишной черты традиционного марафона с интервалом в 12 секунд прогремели два взрыва. Жертвами теракта стали три человека, более 260 получили ранения. Через несколько дней после этого полиция вышла на след организаторов взрывов - Тамерлана и Джохара Царнаевых. При попытке задержания Тамерлан был убит, а Джохар ранен и арестован.
В апреле 2015 года Джохара Царнаева признали виновным по всем 30 пунктам обвинения и приговорили к смертной казни. Он содержится в тюрьме строгого режима Флоренс в штате Колорадо. Дата его казни до сих пор не была назначена.
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