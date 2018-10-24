Теракт на Бостонском марафоне: Джохар Царнаев рассказал ФБР о подготовке атаки

Царнаев сообщил ФБР, что они с братом сами изготовили бомбы для теракта на Бостонском марафоне

Один из организаторов теракта на Бостонском марафоне в апреле 2013 года Джохар Царнаев при допросе агентами ФБР заявил, что он со своим братом самостоятельно изготовили взрывное устройство и запланировали атаку.

Об этом стало известно из опубликованных впервые документов судебного процесса, сообщает CNBC.

В частности, Царнаев рассказал следователям, что он и его брат Тамерлан создавали взрывные устройства по своим собственным чертежам, приобретали компоненты для бомб, и собрали взрывные устройства.

Он также описывал следователями, как он с братом целыми неделями разбирали купленные пиротехнические патроны, добывая из них порох для взрывных устройств.

Создание бомб проводилось по большей части в квартире Тамерлана, но иногда в автомобиле Джохара.

После изготовления бомб братья Царнаевы начали искать места, где осуществить взрывы. Пока они выбирали подходящие места, включая полицейские участки в Кембридже и Бостоне, им стало известно, что 15 апреля 2013 года пройдет Бостонский марафон. После этого они решили, что взорвут свои бомбы на марафоне.

15 апреля 2013 года в центре Бостона неподалеку от финишной черты традиционного марафона с интервалом в 12 секунд прогремели два взрыва. Жертвами теракта стали три человека, более 260 получили ранения. Через несколько дней после этого полиция вышла на след организаторов взрывов - Тамерлана и Джохара Царнаевых. При попытке задержания Тамерлан был убит, а Джохар ранен и арестован.

В апреле 2015 года Джохара Царнаева признали виновным по всем 30 пунктам обвинения и приговорили к смертной казни. Он содержится в тюрьме строгого режима Флоренс в штате Колорадо. Дата его казни до сих пор не была назначена.