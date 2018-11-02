02 ноября 2018, пятница

Теперь ты видел все: соцсети о золотом грифе президента Туркменистана и аплодирующих ему министрах

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Министры аплодировали Бердымухамедову стоя
Скриншот

Министры аплодировали Бердымухамедову стоя

Во время заседания правительства Туркменистана, посвященного подготовке к чемпионату мира по тяжелой атлетике, президенту страны Гурбангулы Бердымухамедову подарили золотой (возможно позолоченный) гриф от штанги.

Глава государства не упустил возможности продемонстрировать свою физическую форму и сразу начал делать с ним упражнение.

При этом поступок Бердымухамедова вызвал у присутствующих министров "настоящий восторг", и они даже поднялись со своих мест, чтобы стоя аплодировать своему президенту.

В свою очередь пользователей соцсетей подобное достижение лидера Туркменистана в тяжелой атлетике впечатлило не так сильно, как членов правительства.

Стоит отметить, что в Туркменистане создан настоящий культ личности Гурбангулы Бердымухамедова.

Еще при жизни ему был установлен огромный золотой памятник.

Изображения президента размещены в Туркменистане буквально везде, а сформированную главой государства систему сравнивают с "феодальным строем".

Бердымухамедова называют "покровителем", "лидером нации" и другими почетными титулами, вплоть до звания "народного коневода".

«Опинион дилер» с Юлией МакГаффи

Каждую пятницу главред NV.ua о том, что, по её мнению, нельзя пропустить: самые интересные и важные материалы на сайте за неделю.

Подписаться на рассылку
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове