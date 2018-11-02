Теперь ты видел все: соцсети о золотом грифе президента Туркменистана и аплодирующих ему министрах

Во время заседания правительства Туркменистана, посвященного подготовке к чемпионату мира по тяжелой атлетике, президенту страны Гурбангулы Бердымухамедову подарили золотой (возможно позолоченный) гриф от штанги.
Глава государства не упустил возможности продемонстрировать свою физическую форму и сразу начал делать с ним упражнение.
При этом поступок Бердымухамедова вызвал у присутствующих министров "настоящий восторг", и они даже поднялись со своих мест, чтобы стоя аплодировать своему президенту.
В свою очередь пользователей соцсетей подобное достижение лидера Туркменистана в тяжелой атлетике впечатлило не так сильно, как членов правительства.
Милое видео про то, как министры аплодируют президенту Туркменистана, который поднимает над головой гриф от штанги из золота. Видимо так у них совещания начинаются. Всем хорошей пятницы! pic.twitter.com/xpzd5F75dr— Дедушка Фу (@DedushkaFu) 2 ноября 2018 г.
Президент Туркменистана бросает вызов одному плешивому любителю на камеру летать со стерхами, нырять за амфорами и играть в хокей, демонстрируя членам правительства навыки штангиста и, под аплодисменты своих министров, поднимая золотой гриф от штанги pic.twitter.com/5ZFJfklVdn— Vitauskas ???????????????? (@Vitauskas_A) 1 ноября 2018 г.
Ничего необычного, просто президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов поднимает золотой гриф от штанги под аплодисменты своих министров pic.twitter.com/HN57r6EVh9— Лентач (@oldLentach) 1 ноября 2018 г.
вот до чего доводят ваши качалки— ты меня не знаешь (@PopovAlexsey) 1 ноября 2018 г.
можно и президентом Туркменистана стать
Выговорить имя президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов сложно, но еще сложнее понять радость его министров, когда тот поднимает золотой гриф от штанги. pic.twitter.com/ZFcG8Pmy3U— Ukrop (@ukropinfo) 2 ноября 2018 г.
Президент Туркменистана с позолоченной штангой в руках, теперь ты видел все. pic.twitter.com/uHOUS1ZKRW— Vitaliy Myronenko (@themadnews) 2 ноября 2018 г.
Хочется быть Президентом Туркменистана— Адмиралъ Gonzo (@teemonya) 2 ноября 2018 г.
Плешивый без всякой штанги, развалившись в кресле, заставил холуев аплодировать, пообещав им рай в ближайшее время.— Вячеслав (@VyacheslavVyach) 1 ноября 2018 г.
Насмотрелся видео с гномом-Вовой и подумал, а чем я хуже и решил тоже вот ))— Duhovnaya_skrepa (@DuxovnayaS) 2 ноября 2018 г.
Президент Туркменистана бросает вызов одному плешивому любителю на камеру летать со стерхами, нырять за амфорами и играть в хокей, демонстрируя членам правительства навыки штангиста и, под аплодисменты своих министров, поднимая золотой гриф от штанги pic.twitter.com/5ZFJfklVdn— Vitauskas ???????????????? (@Vitauskas_A) 1 ноября 2018 г.
Стоит отметить, что в Туркменистане создан настоящий культ личности Гурбангулы Бердымухамедова.
Еще при жизни ему был установлен огромный золотой памятник.
Изображения президента размещены в Туркменистане буквально везде, а сформированную главой государства систему сравнивают с "феодальным строем".
Бердымухамедова называют "покровителем", "лидером нации" и другими почетными титулами, вплоть до звания "народного коневода".
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