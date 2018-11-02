Теперь ты видел все: соцсети о золотом грифе президента Туркменистана и аплодирующих ему министрах

Во время заседания правительства Туркменистана, посвященного подготовке к чемпионату мира по тяжелой атлетике, президенту страны Гурбангулы Бердымухамедову подарили золотой (возможно позолоченный) гриф от штанги.

Глава государства не упустил возможности продемонстрировать свою физическую форму и сразу начал делать с ним упражнение.

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При этом поступок Бердымухамедова вызвал у присутствующих министров "настоящий восторг", и они даже поднялись со своих мест, чтобы стоя аплодировать своему президенту.

В свою очередь пользователей соцсетей подобное достижение лидера Туркменистана в тяжелой атлетике впечатлило не так сильно, как членов правительства.

Милое видео про то, как министры аплодируют президенту Туркменистана, который поднимает над головой гриф от штанги из золота. Видимо так у них совещания начинаются. Всем хорошей пятницы! pic.twitter.com/xpzd5F75dr 2 ноября 2018 г.

Президент Туркменистана бросает вызов одному плешивому любителю на камеру летать со стерхами, нырять за амфорами и играть в хокей, демонстрируя членам правительства навыки штангиста и, под аплодисменты своих министров, поднимая золотой гриф от штанги pic.twitter.com/5ZFJfklVdn — Vitauskas ???????????????? (@Vitauskas_A) 1 ноября 2018 г.

Ничего необычного, просто президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов поднимает золотой гриф от штанги под аплодисменты своих министров pic.twitter.com/HN57r6EVh9 1 ноября 2018 г.

вот до чего доводят ваши качалки

можно и президентом Туркменистана стать — ты меня не знаешь (@PopovAlexsey) 1 ноября 2018 г.

Выговорить имя президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов сложно, но еще сложнее понять радость его министров, когда тот поднимает золотой гриф от штанги. pic.twitter.com/ZFcG8Pmy3U — Ukrop (@ukropinfo) 2 ноября 2018 г.

Президент Туркменистана с позолоченной штангой в руках, теперь ты видел все. pic.twitter.com/uHOUS1ZKRW — Vitaliy Myronenko (@themadnews) 2 ноября 2018 г.

Хочется быть Президентом Туркменистана — Адмиралъ Gonzo (@teemonya) 2 ноября 2018 г.

Плешивый без всякой штанги, развалившись в кресле, заставил холуев аплодировать, пообещав им рай в ближайшее время. — Вячеслав (@VyacheslavVyach) 1 ноября 2018 г.

Насмотрелся видео с гномом-Вовой и подумал, а чем я хуже и решил тоже вот )) — Duhovnaya_skrepa (@DuxovnayaS) 2 ноября 2018 г.

Президент Туркменистана бросает вызов одному плешивому любителю на камеру летать со стерхами, нырять за амфорами и играть в хокей, демонстрируя членам правительства навыки штангиста и, под аплодисменты своих министров, поднимая золотой гриф от штанги pic.twitter.com/5ZFJfklVdn — Vitauskas ???????????????? (@Vitauskas_A) 1 ноября 2018 г.

Стоит отметить, что в Туркменистане создан настоящий культ личности Гурбангулы Бердымухамедова.

Еще при жизни ему был установлен огромный золотой памятник.

Изображения президента размещены в Туркменистане буквально везде, а сформированную главой государства систему сравнивают с "феодальным строем".

Бердымухамедова называют "покровителем", "лидером нации" и другими почетными титулами, вплоть до звания "народного коневода".