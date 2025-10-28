Сеть компаний, зарегистрированных в Литве, Латвии и Эстонии, помогает заправляться судам «теневого флота» РФ . Об этом известно из расследования LRT , 15min, Eesti Ekspress и Neka personīga.

Как сообщается в материале, к этому привлечены бункеровщики Rina и Zircone, принадлежащие компании FB Trade, зарегистрированной в Дубае. Однако на самом деле эта компания связана с балтийской компанией Fast Bunkering.

Журналисты выяснили, что между июнем 2024 года и мартом 2025 года танкеры Rina и Zircone провели 286 операций по перекачке топлива с судна на судно, заправив 177 танкеров с нефтью и нефтепродуктами, из которых по меньшей мере 159 заходят в российские порты.

Согласно анализу аналитика Киевской школы экономики Анатолия Кравцева, на момент перекачки топлива по меньшей мере 20 танкеров имели явные признаки принадлежности к российскому теневому флоту.

Один из таких случаев произошел 17 августа 2024 года. Тогда танкер Rainbow встретился с Zircone между Готландом и Латвией. Он перевозил 37 000 тонн очищенной нефти из российского порта Приморск в Бразилию. Такая же операция состоялась 14 декабря 2024 года, когда Rina заправил Rainbow на пути из Приморска в Ливию.

Аналитик из Центра исследований энергетики и чистого воздуха Петрас Катинас отметил, что хотя международные санкции допускают исключения для судов, транспортирующих российскую нефть, компании, которые занимаются бункеровкой, должны проводить тщательные проверки и соблюдать все правовые нормы.

Как отметили журналисты, во время заправки ни одно из 177 судов не находилось под санкциями, однако 19 других танкеров позже были внесены в санкционный список ЕС, США и Великобритании. Поэтому несмотря на борьбу с теневым флотом РФ, танкеры Rina и Zircone продолжают беспрепятственно поставлять топливо российским судам, говорится в материале.

Отмечается, что основателем Fast Bunkering является эстонский бизнесмен Алексей Чулец. Его дочерние компании работали в портах Риги и Клайпеды, а также приобрели весь эстонский порт Палдиски-Северный, который стал главным центром деятельности Fast Bunkering.

В 2023 году, как сообщили журналисты, власти Эстонии начали расследование в отношении одной из компаний Fast Bunkering, NT Bunkering. Ее подозревали в подаче сфальсифицированных документов, в которых российское топливо было обозначено как казахстанское.

Согласно финансовым отчетам, в 2022 году литовская компания Saurix Kuras приобрела у компании NT Bunkering нефтепродукты на сумму более 30 миллионов евро. По словам источников, знакомых с документами компании, топливо российского происхождения было доставлено в Клайпеду танкером Fast Bunkering Ristna, затем перегружено на Grumant и поставлено клиентам Saurix Kuras.

После того, как были введены санкции, происхождение топлива систематически маскировали, указывая Казахстан и другие страны вместо России, сказано в материале.

Владелец Fast Bunkering Чулец отмечал, что продал суда своей компании неназванной компании из ЕС. Согласно публичным реестрам и финансовым отчетам, новым владельцем стала латвийская компания Welton Enterprises SIA.

Несмотря на то, что формально эта компания не принадлежит к группе Fast Bunkering, она имеет такое же название, как эстонская компания, принадлежащая Чулецу и его партнерам. Как отметили журналисты, единственным акционером Welton Enterprises SIA является гражданин Латвии Эдуардс Борисовс, который также является председателем литовской дочерней компании Baltic Sea Bunkering Saurix Kuras.

19 октября американское издание Politico, ссылаясь на документ дипломатического ведомства ЕС, сообщало, что в Евросоюзе хотят усилить полномочия блока по осмотру судов российского теневого флота. Этим предусматривается заключение двусторонних соглашений о санкционированных досмотрах между ЕС и государствами, под чьими флагами ходят суда.

20 октября глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила, что «теневой флот» страны-агрессора России сейчас насчитывает около 1400 судов, с помощью которых Кремль обходит западные санкции на торговлю нефтью.