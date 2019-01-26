Тема украинской автокефалии стала причиной раскола среди болгарских епископов - СМИ
На заседании Священного Синода в Болгарии тема признания автокефалии Украинской Церкви стала причиной раскола среди епископов.
Об этом сообщает болгарское издание Фактор.
Часть Синода поддерживает Русскую Православную Церковь и ее приходы в Украине и называют Вселенского патриарха Константинопольского еритиком.
В свою очередь, Болгарский патриарх Неофит заявил: "Если есть независимое государство - должна быть и независимая церковь".
"Прокремлевские епископы в Болгарском Синоде растут, но их
все еще меньше половины. Скандал между ними сейчас очень сильный, как между
Константинополем и Москвой, как центрами власти Святого Православия", -
пишет издание.
15 декабря 2018 в Киеве прошел Объединительный собор, в котором приняли участие церковные иерархи, священники и миряне, которые представляли три православные церкви: Украинскую православную церковь Киевского патриархата, Украинскую автокефальную православную церковь и Украинскую православную церковь Московского патриархата, на котором утвердили устав Православной церкви Украины и избрали ее предстоятелем митрополита Епифания.