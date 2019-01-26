Тема украинской автокефалии стала причиной раскола среди болгарских епископов - СМИ Сегодня, 21:26 4436 Цей матеріал також доступний українською

На заседании Священного Синода в Болгарии тема признания автокефалии Украинской Церкви стала причиной раскола среди епископов.

Об этом сообщает болгарское издание Фактор.

Часть Синода поддерживает Русскую Православную Церковь и ее приходы в Украине и называют Вселенского патриарха Константинопольского еритиком.

В свою очередь, Болгарский патриарх Неофит заявил: "Если есть независимое государство - должна быть и независимая церковь".

"Прокремлевские епископы в Болгарском Синоде растут, но их все еще меньше половины. Скандал между ними сейчас очень сильный, как между Константинополем и Москвой, как центрами власти Святого Православия", - пишет издание.



15 декабря 2018 в Киеве прошел Объединительный собор, в котором приняли участие церковные иерархи, священники и миряне, которые представляли три православные церкви: Украинскую православную церковь Киевского патриархата, Украинскую автокефальную православную церковь и Украинскую православную церковь Московского патриархата, на котором утвердили устав Православной церкви Украины и избрали ее предстоятелем митрополита Епифания.

