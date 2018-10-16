16 октября 2018, вторник

Тело журналиста Хашкаджи после убийства расчленили - CNN

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Джамаль Хашкаджи бесследно исчез в консульстве Саудовской Аравии

Джамаль Хашкаджи бесследно исчез в консульстве Саудовской Аравии

Тело саудовского журналиста Джамала Хашкаджи после убийства в Стамбуле было разрезано на куски, сообщил CNN представитель властей Турции.

Подтверждение убийства оппозиционного журналиста  было получено после того, как турецкие власти провели девятичасовой обыск в генеральном консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле.

Ранее в Турции заявили, что во время обыска консульства Саудовской Аравии в Стамбуле были обнаружены доказательства убийства Джамала Хашкаджи. Обыск генерального консульства Саудовской Аравии в Стамбуле был завершен 16 октября.

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Напомним, Джамаль Хашкаджи пропал без вести 2 октября после визита в консульство Саудовской Аравии, где он намеревался получить необходимые для заключения брака документы. Полиция Турции заявила, что журналиста, вероятно, убили в здании консульства. Саудовские чиновники отвергли обвинения и заявили, что Хашкаджи самостоятельно покинул консульство.

Хашкаджи работал главным редактором саудовской газеты Al-Watan, а также возглавлял основанный в Бахрейне телеканал Al-Arab. Журналист известен своими критическими публикациями о власти Саудовской Аравии, в 2017-м переехал в США. Хашкаджи писал критические статьи для газеты The Washington Post о ситуации в Саудовской Аравии.

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