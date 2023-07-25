Личного повара Обамы нашли мертвым в пруду 25 июля, 17:21 Тафари Кэмпбелл работал шеф-поваром в Белом доме и остался работать для семьи Обамы (Фото:Белый дом)

Личный повар бывшего президента США Барака Обамы утонул в пруду возле летней резиденции Обамы в Массачусетсе.

Об этом во вторник, 25 июля, сообщает Reuters.

45-летний Тафари Кэмпбелл работал шеф-поваром в Белом доме и остался работать для семьи Обамы после окончания его президентского срока в 2016 году.

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По сообщению полиции, дайверы начали поиски после того, как получили сообщение о гребце, «который вошел в воду, некоторое время пытался удержаться на поверхности, а затем исчез под водой». По данным свидетелей, он так и не всплыл на поверхность.

Полиция штата Массачусетс сообщила, что утром 24 июля тело мужчины обнаружили в пруду города Эдгартаун на глубине почти 2,5 метра и расстоянии около 30 метров от берега.

О смерти личного повара сообщили Барак Обама и его жена Мишель, которые обнародовали совместное заявление.

«Тафари был любимой частью нашей семьи. Он был… творческий и увлеченный едой и ее способностью объединять людей. В последующие годы мы познакомились с ним как с теплым, веселым, чрезвычайно добрым человеком, который сделал всю нашу жизнь немного ярче», — написали супруги в совместном заявлении.

Также известно, что на момент смерти Кэмпбелла бывшего президента США и его жены не было дома.

Издание отмечает, что у Кэмпбелла остались жена и сыновья-близнецы.

Полиция отметила, что власти продолжают выяснять все детали трагедии.