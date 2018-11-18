18 ноября 2018, воскресенье

Тело Хашукджи могли вывезти из Стамбула в багаже – министр обороны Турции

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Журналиста убили 2 октября, однако его тело до сих пор не найдено

Журналиста убили 2 октября, однако его тело до сих пор не найдено

Тело саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, убитого на территории консульства Саудовской Аравии в Стамбуле, могли вывезти из страны в день убийства, сообщил министр обороны Турции Хулуси Акар, которого цитирует CNN Turk.

Такое заявление он сделал, принимая участие в международной конференции в канадском Галифаксе. По словам Акара, убийцы – специальная группа, прибывшая из Саудовской Аравии, - могли вывезти расчлененное тело в багаже, пользуясь привилегиями дипломатических паспортов.

"Один из возможных вариантов – что они покинули страну через три-четыре часа после совершения убийства. Возможно, они поместили расчлененный труп Хашукджи в багаж, избежав проблем из-за их дипломатической неприкосновенности", - заявил Акар.

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Оппозиционный к властям Саудовской Аравии журналист Джамаль Хашукджи исчез 2 октября после визита в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Сначала Эр-Рияд отрицал, что диппредставительство имеет к этому отношение, однако спустя 18 дней признал, что журналист был убит во время "драки". Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр назвал убийство "огромной досадной ошибкой".

В Саудовской Аравии заявили, что власти хотели убедить Хашукджи вернуться в страну и отправили для этого 15 агентов с широкими полномочиями, которые прибегли к насилию и пригрозили ему, что "накачают" лекарствами. Когда журналист начал кричать, его взяли в удушающий захват, в результате чего он умер.

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В рамках расследования дела об убийстве в Саудовской Аравии задержали 18 подозреваемых и уволили пятерых должностных лиц, в частности советника наследного принца Саудовской Аравии Сауда аль-Кахтани и заместителя главы разведки генерала Ахмеда Асири.

Из-за убийства Хашукджи США ввели санкции против 17 граждан Саудовской Аравии.

 

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