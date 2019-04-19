Телеканал HBO попросил Трампа не использовать стилистику Игры престолов Сегодня, 02:47 1250 Цей матеріал також доступний українською realDonaldTrump/Twitter Трамп прокомментировал расследование Мюллера фразой из сериала realDonaldTrump/Twitter

Телеканал HBO, который делает популярный сериал Игра престолов, призвал президента США Дональда Трампа не использовать их символику в политических целях.

Об этом сообщает Deadline.

"Хотя мы можем понять энтузиазм по поводу Игры престолов, все же мы предпочли бы, чтобы наша интеллектуальная собственность не была использована в политических целях", - заявили в НВО.

Ранее, комментируя расследование о вмешательстве РФ в выборы президента США 2016 года, Трамп опубликовал в Twitter свою фотографию в стиле сериала Игра престолов с подписью: "Игра окончена. Нет сговора – нет препятствий".

Напомним, что спецпрокурор Роберт Мюллер не нашел доказательств сговора между избирательным штабом Дональда Трампа и россиянами.

Мюллер рассмотрел 10 эпизодов, связанные с Трампом и возможными препятствиями расследованию. Уильям Барр заявил, что Мюллер не вынес "прокурорского решения" по этой части дела. В Минюсте США пришли к выводу, что доказательств недостаточно для предъявления обвинения президенту.