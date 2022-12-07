Вслед за Латвией. Литва решила прекратить трансляцию российского телеканала Дождь 7 декабря, 12:26 Трансляцию телеканала Дождь запрещает Литва (Фото:Телеканал Дождь/facebook.com)

В Литве приняли решение запретить трансляцию российского телеканала Дождь. Ранее Латвия аннулировала лицензию на вещание канала.

Об этом сообщает LRT со ссылкой на Комиссии по радио и телевидению Литвы.

Национальный совет по электронным СМИ Латвии (NEPLP) принял решение аннулировать лицензию Дождя «с учетом государственной безопасности и общественного порядка».

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Ранее вокруг Дождя вспыхнул скандал в связи с признанием его ведущего Алексея Коростелева о том, что телеканал помогает воюющим против Украины российским военным.

«Мы надеемся, что многим военнослужащим, в том числе, мы смогли помочь, например, с оснащением и с просто элементарными удобствами на фронте», — заявил он в выпуске программы Здесь и сейчас от 1 декабря, призвав зрителей писать о нарушениях прав российских военных.

Такие высказывания вызвали широкий общественный резонанс как в Украине, так и в самой Латвии, где находится офис телеканала, после чего Коростелев был уволен.

В Украине вещание телеканала было запрещено еще в 2017 году.

Причиной стали сюжеты, которые, как пояснили в Нацсовете по вопросам телевидения и радиовещания, «свидетельствуют о непризнании государственных границ» Украины, а также говорят о «посягательстве на территориальную целостность» страны.

В частности, в программе Здесь и сейчас и на сайте телеканала демонстрировались карты, на которых временно оккупированный РФ Крым был обозначен как ее территория.

В 2021 году российские власти признали Дождь «иностранным агентом», в связи с чем его редакция перебралась в Латвию.