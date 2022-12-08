Эстония прекращает трансляцию российского телеканала Дождь 8 декабря, 13:04 В Эстонии прекращается вещание российского телеканала Дождь (Фото:Zane Bitere/LETA)

В Эстонии с четверга, 8 декабря, прекращается вещание российского телеканала Дождь.



Как сообщает Postimees, соответствующее решение было принято из-за аннулирования Латвией лицензии канала, которая позволяла распространять свой контент в ЕС, США и других странах.

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6 декабря Национальный совет по электронным средствам массовой информации Латвии (NEPLP) аннулировал лицензию на вещание Дождя, сославшись на «угрозу национальной безопасности и общественному порядку». Заблокирован на территории Латвии и доступ к программам телекомпании на YouTube.

Решение прекратить трансляцию российского телеканала также приняла Литва.

Ранее вокруг Дождя вспыхнул скандал в связи с признанием его ведущего Алексея Коростелева о том, что телеканал помогает воюющим против Украины российским военным.

«Мы надеемся, что многим военнослужащим, в том числе, мы смогли помочь, например, с оснащением и с просто элементарными удобствами на фронте», — заявил он в выпуске программы Здесь и сейчас от 1 декабря, призвав зрителей писать о нарушениях прав российских военных.

Такие высказывания вызвали широкий общественный резонанс как в Украине, так и в самой Латвии, где находится офис телеканала, после чего Коростелев был уволен.

В Украине вещание телеканала было запрещено еще в 2017 году.

Причиной стали сюжеты, которые, как пояснили в Нацсовете по вопросам телевидения и радиовещания, «свидетельствуют о непризнании государственных границ» Украины, а также говорят о «посягательстве на территориальную целостность» страны.

В частности, в программе Здесь и сейчас и на сайте телеканала демонстрировались карты, на которых временно оккупированный РФ Крым был обозначен как ее территория.

В 2021 году российские власти признали Дождь «иностранным агентом», в связи с чем его редакция перебралась в Латвию.

