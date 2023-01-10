«Либералы"-кочевники. Телеканал Дождь получил лицензию на вещание в Нидерландах 10 января, 06:43 Телеканал Дождь ранее лишили лицензии в трех странах Балтии (Фото:DW/Twitter)

Российский телеканал Дождь получил лицензию на телевещание от Нидерландского медиарегулятора.

Об этом сообщает Громадське.

Разрешение на вещание предоставлено компании TVR Studios BV, выпускающей продукт под брендом Телеканал Дождь.

Главный директор телеканала Тихон Дзядко в комментарии Telegram-каналу Plushev (принадлежит бывшему журналисту российской радиостанции Эхо Москвы Александру Плющеву) подтвердил предоставление лицензии, однако не стал раскрывать детали.

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Ранее вокруг Дождя разразился скандал в связи с признанием его ведущего Алексея Коростелева о том, что телеканал помогает российским воюющим против Украины военным.

«Мы надеемся, что многим военнослужащим, в частности, мы смогли помочь, например, с оснащением и просто элементарными удобствами на фронте», — заявил он в выпуске программы от 1 декабря, призвав зрителей писать о нарушении прав российских военных.

Такие высказывания вызвали широкий общественный резонанс, после чего Коростельев был уволен. Впоследствии трансляцию телеканала запретили Латвия, Эстония и Литва.