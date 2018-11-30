Телеканал CNN назвал претендента на должность генпрокурора США

Американский телеканал CNN сообщил, что президент США Дональд Трамп намерен назначить на должность гепрокурора Макана Делрахима.

С сентября 2017 года Делрахим работает помощником генпрокурора департамента юстиции от антимонопольного управления США.Ранее он был заместителем юрисконсульта Белого дома.

Сообщается, что Белому дому нравится разнообразный опыт Делрахима. Также, по информации журналистов, Сенат готов поддержать кандидатуру Делрахима.

Напомним, генеральный прокурор США Джефф Сешнс подал на имя президента Дональда Трампа заявление об отставке.

В заявлении Сешнса, направленном в Белый дом, указано, что решение принято "по вашей просьбе".

Генпрокурор Сешнс неоднократно подвергался критике со стороны Трампа из-за решения передать расследование возможного сговора между штабом Трампа и Россией во время выборов 2016 года специальному прокурору Роберту Мюллеру.