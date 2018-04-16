Телеканал CBS ошибочно сообщил о смерти бывшей первой леди США

Американский телеканал CBS ошибочно опубликовал сообщение о смерти жены экс-президента США Джорджа Буша-старшего Барбары.
Скриншот с некрологом в своем Twitter опубликовало издание Miami Herald.
CBS erroneously publishes obituary for former first lady Barbara Bush. https://t.co/7oLQlnYPRA pic.twitter.com/3Svzcm05Lh— Miami Herald (@MiamiHerald) 15 апреля 2018 г.
Вскоре после публикации новость с заголовком: "Не публиковать: бывшая первая леди Барбара Буш умерла в возрасте 92 лет" была удалена с сайта и оказалась недоступна для чтения.
Пресс-секретарь Барбары Буш опроверг новость о ее смерти, однако признал, что состояние здоровья жены экс-президента ухудшается.
По словам представителя Барбары Буш, она уже не намерена ложиться в больницу и желала бы провести остаток жизни со своей семьей.
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