Телеканал CBS ошибочно сообщил о смерти бывшей первой леди США

Пресс-секретарь Барбары Буш опроверг новость о ее смерти, однако признал, что ее здоровье ухудшается

Американский телеканал CBS ошибочно опубликовал сообщение о смерти жены экс-президента США Джорджа Буша-старшего Барбары.

Скриншот с некрологом в своем Twitter опубликовало издание Miami Herald.

CBS erroneously publishes obituary for former first lady Barbara Bush. https://t.co/7oLQlnYPRA pic.twitter.com/3Svzcm05Lh — Miami Herald (@MiamiHerald) 15 апреля 2018 г.

Вскоре после публикации новость с заголовком: "Не публиковать: бывшая первая леди Барбара Буш умерла в возрасте 92 лет" была удалена с сайта и оказалась недоступна для чтения.

Пресс-секретарь Барбары Буш опроверг новость о ее смерти, однако признал, что состояние здоровья жены экс-президента ухудшается.

По словам представителя Барбары Буш, она уже не намерена ложиться в больницу и желала бы провести остаток жизни со своей семьей.