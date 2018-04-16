Телеканал CBS ошибочно сообщил о смерти бывшей первой леди США

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Пресс-секретарь Барбары Буш опроверг новость о ее смерти, однако признал, что ее здоровье ухудшается

Пресс-секретарь Барбары Буш опроверг новость о ее смерти, однако признал, что ее здоровье ухудшается

Американский телеканал CBS ошибочно опубликовал сообщение о смерти жены экс-президента США Джорджа Буша-старшего Барбары.

Скриншот с некрологом в своем Twitter опубликовало издание Miami Herald.

Вскоре после публикации новость с заголовком: "Не публиковать: бывшая первая леди Барбара Буш умерла в возрасте 92 лет" была удалена с сайта и оказалась недоступна для чтения.

Пресс-секретарь Барбары Буш опроверг новость о ее смерти, однако признал, что состояние здоровья жены экс-президента ухудшается.

По словам представителя Барбары Буш, она уже не намерена ложиться в больницу и желала бы провести остаток жизни со своей семьей.

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