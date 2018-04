Телеканал CBS ошибочно сообщил о смерти бывшей первой леди США

Американский телеканал CBS ошибочно опубликовал сообщение о смерти жены экс-президента США Джорджа Буша-старшего Барбары.

Скриншот с некрологом в своем Twitter опубликовало издание Miami Herald.

CBS erroneously publishes obituary for former first lady Barbara Bush. https://t.co/7oLQlnYPRA pic.twitter.com/3Svzcm05Lh