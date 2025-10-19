Британская газета The Telegraph опубликовала карикатуру на Зеленского после его визита в Вашингтон

Британская газета Telegraph в воскресенье, 19 октября, опубликовала карикатуру на президента Украины Владимира Зеленского после его визита в США и встречи с президентом Дональдом Трампом в Белом доме.

На опубликованном в газете рисунке изображен украинский президент во время вечернего видеообращения к украинцам на фоне флагов Украины. На нем — белая футболка с саркастической надписью: Я ездил в Вашингтон, и все, что я получил — эта паршивая футболка.

Рисунок принадлежит политическому карикатуристу Кристиану Адамсу, который создает изображения для британских газет Daily и Sunday Telegraph. Он является автором многих карикатур на Трампа, в частности, о его взаимодействии с диктатором Владимиром Путиным, на британских политиков и тому подобное.

17 октября Зеленский встретился в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом. Во время заявлений для прессы украинский лидер повторил, что Украине нужны ракеты Tomahawk, и предложил США оружейную сделку. Трамп в свою очередь заявил, что хотел бы закончить войну без передачи Украине этих ракет. Он также сказал, что США тоже нужны Tomahawk.

Впоследствии издание Axios писало, что Трамп отказал Зеленскому в передаче Tomahawk, по крайней мере пока, поскольку считает своим приоритетом дипломатию. CNN также написал, что Трамп «прямо и честно» дал понять Зеленскому, что пока Украина не получит Tomahawk. Телеканал описал разговор лидеров как «напряженный и неудобный».