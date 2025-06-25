Как Телеграм распространяет российскую пропаганду в Польше — BBC 25 июня, 05:43 Каналы презентуют себя как польские новостные и информационные службы (Фото: BBC)

Отдел ВВС по борьбе с дезинформацией рассказывает, как более 20 телеграм-каналов в Польше распространяют пророссийскую пропаганду — многие из них цитируют или копируют контент российских государственных СМИ.

В лісі на галявині двоє чоловіків стоять за стовпами, на яких наклеєні портрети президента США Дональда Трампа, віцепрезидента Джей Ді Венса та мільярдера Ілона Маска. Перед ними висить прапор США.

Чоловіки одягнені в камуфляж із синім маркуванням — колір, який часто використовують українські солдати, щоб ідентифікувати себе на полі бою.

«Нам не потрібні такі союзники, як ви», — каже один з чоловіків українською мовою, підпалюючи прапор і портрети.

Це відео, яким поділилися тисячі підписників польськомовного телеграм-каналу, є постановним. Форма — звичайний камуфляж, який можна легко купити в інтернеті, а українська лунає із сильним російським акцентом та з грубими помилками.

Відео розміщене в телеграмі Polska Grupa Informacyjna — одному з 22 польськомовних каналів, що має понад 150 000 підписників, які, за даними ВВС, поширюють різні форми проросійської дезінформації та пропаганди.

У Польщі Telegram не є популярним месенджером, але експерти кажуть, що розміщені там неправдиві дописи ширяться серед екстремістських груп і потім поширюються на інших платформах з більшим охопленням.

22 канали здебільшого презентують себе як польські новинні та інформаційні служби, деякі із них стверджують, що є «неупередженими», деякі обіцяють «незалежні» новини.

Один канал позиціонує себе як такий, що пропонує «надійну та перевірену інформацію, приховану від громадськості». Слоган іншого проголошує: «Ми там, де потрібна правда».

Більшість із них часто цитують або копіюють контент російських державних ЗМІ, таких як RT та Sputnik, які заборонені в Європейському Союзі за маніпулювання інформацією та поширення пропаганди. Польща є членом ЄС.

Канали часто цитують або посилаються на діячів російського режиму та їхніх прихильників. Серед них — президент Володимир Путін, заступник голови Ради національної безпеки Дмитро Медведєв, офіційна представниця МЗС Марія Захарова, телеведучий-пропагандист Володимир Соловйов та проросійські воєнні коментатори.

Деякі публікації містять відверто неправдиву інформацію. Наприклад, на фото, опублікованому UKR LEAKS_pl, люди у військовій формі наносять іншим людям фальшиву кров. Знімок підписаний: «Як готували «жертв Бучі», натякаючи, що задокументовані вбивства сотень українців російськими військами у 2022 році були постановкою

Деякі канали часто називають українських лідерів і солдатів «нацистами».

InfoDefensePOLAND в одному зі своїх повідомлень назвав український уряд «нацистським режимом», запевняючи, що «його контролюють Сполучені Штати» та інші західні країни.

"Як готували жертв у Бучі" – так підписане це фото, яке поширив канал UKR LEAKS_pl

Часто поширюють суміш правдивої та хибної інформації, замовчують важливі факти, щоб створити оманливе враження правдивості.

Наприклад, 17 червня Росія здійснила один з найбільших ударів по Києву за останні місяці, вразивши житлові будинки та убивши, за даними української влади, щонайменше 28 людей.

Більше половини каналів повністю проігнорували це, деякі з них натомість висвітлювали просування російської армії в Україні.

Кілька інших, повторюючи кремлівські наративи, звинувачували Україну у жертвах, стверджуючи, що атаки Росії були спрямовані лише на військові об'єкти.

Цитати й репости

Проаналізувавши дані Telegram, ВВС виявила, що більшість каналів з’явилися приблизно під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році.

Щонайменше три з них спочатку виходили російською мовою, а потім перейшли на польську.

Дані Telegram показують, що більшість з 22 каналів часто цитують, репостять або згадують одне одного.

У 2022 та 2023 роках вони включали один одного у списки поширення, описуючи ці ресурси як «хороші польські джерела Telegram», та закликали до підписки.

Польща відіграє одну з ключових ролей в альянсі країн, що підтримують Україну з моменту повномасштабного вторгнення Росії, і в перші місяці була лідером з надання військової допомоги та обладнання.

Щоб не стати мішенню для російської агресії, Польща посилює свої позиції серед партнерів по обороні в ЄС та НАТО, а з 2022 року прийняла близько мільйона українських біженців.

Телеграм — «відправна точка»

Алексій Шимкевич з польської організації з перевірки фактів Demagog каже, що з 2022 року російські дезінформаційні операції та операції впливу стали «невід'ємним елементом польської цифрової інфосфери» і Telegram — це «відправна точка».

«Спочатку там публікуються неправдиві або маніпулятивні твердження, потім вони поширюються на більші платформи, такі як соцмережа X. А звідти вони потрапляють, наприклад, до обговорень у групах Facebook».

За словами Шимкевича, ці проросійські канали мають на меті нашкодити підтримці України, поляризувати громадську думку та створити розкол між польським та українським суспільствами.

Польща зараз демонструє ознаки втоми від біженців, частково через антиукраїнську пропаганду, твердить експерт.

Антиукраїнські наративи можуть впливати на підтримку біженців у Польщі, вважають експерти

Антиукраїнські наративи можуть впливати на підтримку біженців у Польщі, вважають експерти

Одні повідомлення — відверто проросійські або антиукраїнські, інші - більш «витончені».

Наприклад, деякі нещодавні публікації запевняють, що збільшення військових витрат у країнах ЄС, що прагнуть протидіяти тому, що вони вважають загрозою з боку Росії, веде громадян, зокрема поляків, до бідності.

Інші наративи використовують необґрунтовані узагальнення щодо українських біженців, зображають їх агресивними, порушниками закону й тягарями для країн, що їх приймають.

За словами Шимкевича, такі дописи «грають на реальних страхах», використовуючи економічні та культурні проблеми в польському суспільстві.

Филип Гловач з Національного дослідницького інституту NASK у Варшаві каже, що в Польщі, яка кілька десятиліть була у радянській сфері впливу, існує «сильна історична неприязнь до Росії».

Це може означати, що «явно проросійські меседжі не працюють», і проросійські автори інколи «просувають прокремлівські наративи разом з ультраправим контентом, теоріями змови тощо».

Telegram — «ідеальна платформа» для цього, каже він, оскільки він популярний серед ультраправих спільнот і прихильників теорій змови.

Хто стоїть за каналами

Хоча власники більшості каналів залишаються незрозумілими, експерти твердять, що є ознаки зв’язків з Росією або Білоруссю. Час публікацій багатьох каналів показує, що вони дотримуються позмінного графіка, який відповідає робочому графіку Москви.

Наприклад, канал UKR LEAKS_pl є частиною ширшої групи UKR LEAKS — багатомовної мережі телеграм-каналів та афілійованих платформ, якою керує Василь Прозоров, колишній офіцер СБУ, що перейшов на бік росіян.

InfoDefensePOLAND належить до групи InfoDefense, яка працює більш ніж 30 мовами та пов’язана з Юрієм Подолякою, прокремлівським блогером родом з України. Зараз він перебуває в Росії та був заочно засуджений українськими судами за співпрацю з Москвою.

Канал повідомив BBC, що має понад 500 волонтерів по всьому світу.

«У світі є багато людей, які підтримують Росію. Вони допомагають нам. Юрій Подоляка — один з них», — йдеться в повідомленні.

Цей житловий будинок у Києві зруйнувала російська ракета 17 червня

Інший канал, Pravda PL, є частиною групи Pravda — великої міжнародної мережі прокремлівських новинних сайтів та сторінок у соцмережах.

Французьке державне агентство з боротьби з дезінформацією Viginum твердить, що воно пов’язане з російською ІТ-фірмою, що базується в окупованому Росією Криму.

За даними компанії Newsguard, яка оцінює надійність новинних та інформаційних вебсайтів, Pravda поширює контент настільки широко, що він впливає на відповіді штучного інтелекту чат-ботів.

Newsguard протестував 10 чат-ботів на вибірці неправдивих наративів, поширених на Pravda. Вони іноді повторювали або цитували дезінформацію, а іноді ставили її під сумнів.

Pravda та UKR_LEAKS не відповіли на запити ВВС щодо коментарів.

Канал Polska Grupa Informacyjna, який нещодавно поширив фейкове відео спалення портретів США, публікує різноманітний контент, зокрема й такий, що представляє українську думку.

Там кажуть, що канал є «незалежним новинним» і його «головним принципом є неупередженість», рішуче відкинувши звинувачення у просуванні прокремлівських наративів.

Там також вказують, що дописи є «прикладом неоднозначних матеріалів, що циркулюють в інтернеті, без будь-якого схвалення або оцінки з боку редакції». Вони можуть бути видалені або виправлені, якщо виявиться, що вони не відповідають дійсності, додали на каналі.

На думку Шимкевича, поширення проросійської дезінформації в телеграмі викликає занепокоєння, оскільки дозволяє контенту з RT та Sputnik бути присутнім у польськомовному медіаландшафті, часто охоплюючи широку аудиторію.

«Такий контент часто є неправдивим, маніпулятивним або ж відверто сфабрикованим», — каже він.

А антиукраїнські дописи «легітимізують та закріплюють погляди й наративи російського режиму в польському публічному дискурсі».

