«На грани провала». Как переполненные россиянами морги в Беларуси, заставили Лукашенко менять собственную риторику. 11 мая, 23:16 Цей матеріал також доступний українською Владимир Путин и Александр Лукашенко (Фото:Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS)

Масштабы потерь России при наступлении на Киев и переполненные телами россиян морги в Беларуси заставили Александра Лукашенко менять свою риторику по поводу войны в Украине и попытаться избежать ответственности, пишет в своей колонке Питер Дикинсон, научный сотрудник Atlantic Council.

«Попытки минского лидера дистанцироваться от конфликта является последним свидетельством того, что путинское вторжение находится на грани провала. Лукашенко повсюду считают младшим партнером в нападении России на Украину, позволив своей стране стать плацдармом для российских войск для вторжения на север Украины и платформой для продолжающихся авиаударов по украинским целям», — пишет автор.

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Он также добавляет, что Лукашенко до сих пор не отдал приказ белорусской армии активно присоединиться к «спецоперации», несмотря на значительное давление со стороны России.

«Это нежелание отчасти объясняется огромными потерями, которые понесли российские войска в первые недели конфликта, когда наступление на Киев застопорилось. Белорусские больницы и морги вскоре были переполнены ранеными из России, что не оставило Лукашенко никаких сомнений относительно масштабов трудностей, с которыми столкнулась Москва. Силы вторжения Путина в конечном итоге были вынуждены признать поражение в битве за Киев и полностью уйти с севера Украины», — отмечает Дикинсон.

К тому же, по мнению сотрудника Atlantic Council, непопулярность войны Путина в Украине – помогла убедить Лукашенко не посылать свои войска в Украину. А все более негативные оценки действий Кремля против Украины со стороны белорусского диктатора подтверждают большое количество проблем.

«Противники авторитарного режима в Беларуси утверждают, что комментарии Лукашенко – попытка избежать международной ответственности за его участие в путинской войне. Находящаяся в изгнании лидер белорусской продемократической оппозиции Светлана Тихановская назвала интервью отчаянной попыткой сохранить лицо и предупредила публику, чтобы диктатор не дал ей себя обмануть», — резюмирует автор.

Среда, 11 мая - 77-й день полномасштабной войны России против Украины.

ВСУ остановили наступление РФ на Изюмском, Херсонском и Мелитопольском направлениях, враг перешел в оборону, заявили в Генштабе. К тому же, как считают в Пентагоне, реализация планов оккупантов отстает по меньшей мере на две недели. Также первый российский солдат предстанет перед украинским судом за убийство мирного жителя.

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