Технический сбой в Telegram объяснили отключением электричества в Амстердаме

Пользователи Telegram в Европе, России, СНГ, странах Ближнего Востока и Северной Африки не могут подключиться к мессенджеру из-за аварии в энергосистеме в регионе Амстердама.

Об этом сообщается на странице Telegram в Twitter.

"Осуществляются ремонтные работы после масштабной аварии в энергосистеме в регионе Амстердама, обрушившуюся на многие сервисы. Пользователям Telegram в Европе, странах МЕНА (Ближнего Востока и Северной Африки - ред.), России и СНГ не удается подключиться", - говорится в сообщении.

Ранее основатель Telegram Павел Дуров предупредил, что у пользователей мессенджера Telegram в Европе могут возникнуть проблемы. По его словам, произошел серьезный перегрев в одном из кластеров серверов мессенджера.